Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ

Невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.

Президент Нагірного Карабаху Самвел Шахрамян підписав указ про припинення республіки.

Нагірно-Карабахська республіка припинить існування з 1 січня 2024 року.

Усі держоргани та підвідомчі їм організації будуть розпущені. Жителям регіону, які не поїхали до Вірменії, президент запропонував ознайомитись з умовами Азербайджану для «реінтеграції».

Кількість прибулих до Вірменії з Нагірного Карабаху перевищила 50 000 осіб.