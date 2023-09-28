Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ

Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указЧитати цю новину російською мовою
Невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.
Президент Нагірного Карабаху Самвел Шахрамян підписав указ про припинення республіки.
Нагірно-Карабахська республіка припинить існування з 1 січня 2024 року.
Усі держоргани та підвідомчі їм організації будуть розпущені. Жителям регіону, які не поїхали до Вірменії, президент запропонував ознайомитись з умовами Азербайджану для «реінтеграції».
Кількість прибулих до Вірменії з Нагірного Карабаху перевищила 50 000 осіб.
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- 28.09.2023 09:42
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