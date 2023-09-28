В Україні тестують перехід до президентської форми правління, – віцеспікер Корнієнко

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В Україні тестують перехід до президентської форми правління, – віцеспікер Корнієнко
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі “тестується” модель зміни державного устрою України до президентської республіки.

Як повідомила народна депутатка Вікторія Пташник, відповідну заяву Корнієнко озвучив під час форуму «Диригенти змін».

«Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Ну, тобто, із сильним президентом», — сказав перший віцеспікер.

На запитання модератора до залу на підтримку президентської моделі піднялося 5-6 рук, за модель із сильним парламентом — тотальна більшість.

Президентська республіка — форма державного правління, за якої державна влада здійснюється шляхом надання президенту широкого кола повноважень, що зокрема передбачає з’єднання в руках президента повноважень глави держави і глави уряду. Термін «президентська республіка» говорить сам за себе: президент грає в республіці головну роль. Також його називають сильним президентом.

Ця форма правління отримала достатньо широке розповсюдження в державах, що звільнилися від колоніальної залежності. Зокрема в Афганістані, Анголі, Зімбабве, Гондурасі, Болівії, Чилі, Колумбії, Кенії, Ліберії, Мексиці, Венесуелі тощо. Крім того, президентська форма правління існує в Туреччині та США.

  • 12
  • 28.09.2023 11:53
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