Андрій Пишний влаштував чоловіка рідної сестри в керівництво Нацполіці

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Андрій Пишний влаштував чоловіка рідної сестри в керівництво Нацполіці
Як стало відомо з відкритих джерел, Вадим Старчук є чоловіком рідної сестри голови Національного банку України Андрія Пишного.

У травні цього року особовому складу був представлений новий заступник керівника ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції Вадим Старчук.

Як стало відомо з відкритих джерел, Вадим Старчук є чоловіком рідної сестри голови Національного банку України Андрія Пишного.

Так, Вадим Старчук та Катерина Пишна-Старчук Катерина Григорівна є 3-ми сторонами у судовому позові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Золоті Ключі – 3» б/н від 21.11.2021. Відповідне ОСББ зареєстроване у самому центрі Чернівців за адресою Комарівська,6.

Пара в шлюбі вже давно, адже з подвійним прізвищем Катерина Старчук «засвітилася» ще у 2013 році, коли підписалася під колективним листом працівників каналу ТВА до голови обласної адміністрації Михайла Папієва.

До цього Вадим Старчук обіймав набагато скромнішу посаду – заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та зонального контролю Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Але після призначення Андрія Пишного восени 2022 року головою НБУ, його справи пішли вгору.

Слід зазначити, що Андрій Пишеий не вперше помічений лобіюванням своїх родичів на впливові посади в МВС.

Так, його вже покійний батько Григорій Пишний, не маючи стосунку до правоохоронних органів у часи перебування Андрія Пишного на посаді голови правління «Ощадбанку» очолював Громадську раду при УМВС України в Чернівецькій області.

Источник: izvestia.kiev.ua

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  • 28.09.2023 18:54

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