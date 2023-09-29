Росіяни знизили інтенсивність наземних атак, але збільшили кількість авіаударів

Останніми днями російські війська знизили темп наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але збільшили активність авіації.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про зниження інтенсивності російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Це говорить про те, що українські війська відтіснили російські сили від лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна та значно послабили їхні наступальні зусилля у цьому районі.

За оцінкою ISW, російські війська розраховували притиснути українські сили до цієї лінії та відвести їх від важливіших ділянок фронту.

У ранковому зведенні Генштабу України в четвер повідомлялося про відсутність російських наземних атак на Куп’янському та Лиманському напрямках, а у вечірній йшлося лише про одну атаку на південь від Кремінної.

Водночас російська авіація стала активнішою на цьому напрямі, пишуть експерти. За їхніми даними, авіація дедалі активніше діє у Харківській, Луганській та Херсонській областях та менш активно у західній частині Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступ.

Зокрема, прессекретар Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив напередодні, що за останні три дні російські війська збільшили кількість авіаударів по Херсону та області у три-чотири рази – по цілям в цьому районі було скинуто понад 50 авіабомб.