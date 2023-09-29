Росіяни знизили інтенсивність наземних атак, але збільшили кількість авіаударів

Читати цю новину російською мовою
Росіяни знизили інтенсивність наземних атак, але збільшили кількість авіаударів
Останніми днями російські війська знизили темп наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але збільшили активність авіації.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про зниження інтенсивності російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Це говорить про те, що українські війська відтіснили російські сили від лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна та значно послабили їхні наступальні зусилля у цьому районі.

За оцінкою ISW, російські війська розраховували притиснути українські сили до цієї лінії та відвести їх від важливіших ділянок фронту.

У ранковому зведенні Генштабу України в четвер повідомлялося про відсутність російських наземних атак на Куп’янському та Лиманському напрямках, а у вечірній йшлося лише про одну атаку на південь від Кремінної.

Водночас російська авіація стала активнішою на цьому напрямі, пишуть експерти. За їхніми даними, авіація дедалі активніше діє у Харківській, Луганській та Херсонській областях та менш активно у західній частині Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступ.

Зокрема, прессекретар Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив напередодні, що за останні три дні російські війська збільшили кількість авіаударів по Херсону та області у три-чотири рази – по цілям в цьому районі було скинуто понад 50 авіабомб.

  • 17
  • 29.09.2023 06:59
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
06:59
Росіяни знизили інтенсивність наземних атак, але збільшили кількість авіаударів
Україна
18:54
Андрій Пишний влаштував чоловіка рідної сестри в керівництво Нацполіці
Україна
11:53
В Україні тестують перехід до президентської форми правління, – віцеспікер Корнієнко
Світ
10:52
Хунта Буркіна-Фасо заявила про спробу держперевороту
Світ
10:32
Лавров звинуватив Захід у руйнуванні територіальної цілісності України
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Україна
06:58
Українські війська прорвали російську лінію оборони Роботине-Вербове
Світ
18:05
Поради новачкам: як почати грати в онлайн-казино України
Світ
10:56
Париматч казино – лучшие игровые автоматы от Pari Match
Україна
10:52
Україна перша в світі застосує новий захист енергетики від російських атак
Україна
09:43
Росія перекинула в Україну нову армію: її готували до великого наступу
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Світ
16:35
Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на Одещині
Світ
11:38
Африканські країни шкодують про запрошення ПВК “Вагнер” на свою територію
Україна
11:25
Дружина та теща Микитася хочуть отримати від “УкрБуду” понад 200 млн. компенсації
Світ
09:05
Гіперсекреторні патологічні стани: діагностика, симптоми та корекція
Світ
06:42
Лукашенко заборонив білорусам використовувати дрони
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Україна
13:10
Расследованием украинских журналистов о российском казино PIN-UP и его коррупционных связях в Украине заинтересовались в США в Европе
Україна
10:19
США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми
Світ
10:04
Росія почала готувати армію до штурмів укріпрайонів та боїв у тилу
Україна
09:53
Секрети вибору ідеальної підвіски
Світ
07:21
У російському Курську пролунали вибухи: над містом стовп диму
Україна
07:01
Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України

Головне

Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Україна
07:01
Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України
Світ
15:01
У російському Курську – другий вибух за добу: вражено нафтопереробний завод
Україна
12:30
Міноборони РФ заявило про відбиття атаки на Крим
Україна
06:53
Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
Україна
06:40
Росіяни завдали шість ударів по Харкову: є пошкодження інфраструктури
Світ
12:19
Нагірний Карабах капітулював та погодився на всі умови Азербайджану
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росіяни знизили інтенсивність наземних атак, але збільшили кількість авіаударів
Україна
29.09.2023 06:59
ТОР
Андрій Пишний влаштував чоловіка рідної сестри в керівництво Нацполіці
Україна
28.09.2023 18:54
ТОР
В Україні тестують перехід до президентської форми правління, – віцеспікер Корнієнко
Україна
28.09.2023 11:53

Популярне

ТОР
Лавров звинуватив Захід у руйнуванні територіальної цілісності України
28.09.2023 10:32
ТОР
Україна перша в світі застосує новий захист енергетики від російських атак
27.09.2023 10:52
ТОР
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
28.09.2023 09:42

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг