СЕО инвестфонда N1 и акционер Parimatch украинец Никита Измайлов вложился в британский стартап вместе с экс-заместителем предправления российского «Газпромбанка» Олегом Ваксманом

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СЕО инвестфонда N1 и акционер Parimatch украинец Никита Измайлов вложился в британский стартап вместе с экс-заместителем предправления российского «Газпромбанка» Олегом Ваксманом
Напомним, несколько месяцев назад, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении компании Parimatch сроком на 50 лет из-за связей с Россией.

Украинец Никита Измайлов, инвестор и фаундер финтехфонда N1, а также акционер Parimatch, весной 2023 года инвестировал в стартап SteadyPay фирмы Steadypay Limited, зарегистрированной в Великобритании вместе с бывшим заместителем председателя правления российского «Газпромбанка» Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании.

На сайте финтехфонда N1 в разделе проекты также есть информация о кредитной платформе SteadyPay.

«SteadyPay – кредитная платформа для людей с нестабильным доходом.

Решения на основе искусственного интеллекта анализируют открытые данные пользователей для прогнозирования их кредитоспособности. На основе этих прогнозов Steadypay пополняет банковский счет уже проверенного надежного пользователя платформы, если его заработок падает ниже среднемесячного», – говорится на сайте проекта.

Примечательно, что россиянин Олег (Алан) Ваксман, согласно его публичной биографии, получил образование в ЮАР, где успел еще немного поработать в банке, а затем переехал на работу в Лондон. С 2010 по декабрь 2018 года был членом правления, первым вице-президентом, затем — заместителем председателя правления «Газпромбанка». Неизменным председателем совета директоров этого банка является предправления «Газпрома» Алексей Миллер, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина.

Согласно данным британских реестров, Олег (Алан) Ваксман имеет гражданство ЮАР, однако, по данным российских СМИ, у него есть также и российское гражданство. В «Газпромбанке» он занимался Private Banking, персональным банковским обслуживанием VIP-клиентов из политической «верхушки» РФ.

Вероятно, он указал гражданство ЮАР и изменил имя, чтобы не попасть под санкции, поскольку Великобритания, США и европейские страны ввели санкции против «Газпромбанка» и связанных с ними лиц после 24 февраля 2022 года. Жена Олега Ваксмана Ирина является россиянкой, что подтверждают британские реестры.

Олег Ваксман является одним из основателей фонда Digital Horizon, который

инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле. Средства происхождения фонда не раскрываются.

Никита Измайлов, как он сам рассказывал в интервью, в 2012 году начал работать в букмекерской конторе Parimatch финансовым директором — и через несколько лет стал акционером компании, так заработав свой первый миллион. По его словам, он вложил в финтехфонд N1 около $10 млн личных средств. Несколько лет назад Никита Измайлов на деньги, полученные от Parimatch,  запустил виртуальный банк Sportbank на базе ТАСкомбанка Сергея Тигипко, а также несколько фирм, которые занимаются выдачей микрозаймов.

Напомним, несколько месяцев назад, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении компании Parimatch сроком на 50 лет из-за связей с Россией. Официальная причина этого санкционного пакета – российское происхождение или сотрудничество со страной-агрессором.

«Наши спецслужбы провели значительную работу по верификации лиц, связанных с государством-агрессором…. Мы перекрываем еще один источник налогового наполнения бюджета России», – отметила первая вице-премьер правительства Юлия Свириденко.

Не исключено, что в ближайшее время украинские и зарубежные правоохранительные органы, а также Нацбанк Украины проявят интерес к «бизнесу» и российским связям Никиты Измайлова, происхождению средств и инвестиций в Sportbank, а также выводу денег за границу.

Источник: Власти.нет

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  • 29.09.2023 17:07

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