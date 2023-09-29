Чорноморський флот РФ перебуває у плачевному стані, – Bild

Незважаючи на те, що адмірал Віктор Соколов, всупереч твердженням ЗСУ, не загинув під час удару по Севастополю, російський Чорноморський флот, вочевидь, перебуває в плачевному становищі.

Про це повідомляє Bild. Видання нагадало про нищівні удари по російському флоту.

Понад 20 років крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту Росії. Спочатку передбачалося, що корабель, введений в дію у 1982 році, буде загрозою для західних авіаносців, проте у 2022 році крейсер задіяли у війні проти України, яка практично не має свого військово-морського флоту.

13 квітня минулого року українська армія атакувала крейсер «Москва» двома ракетами «Нептун». Російське командування намагалося врятувати корабель, проте 14 квітня «Москва» затонула — імовірно, більш ніж із сотнею членів екіпажу.

Крейсер «Москва» став далеко не єдиною втратою Чорноморського флоту: два тижні тому підводний човен Б-237 «Ростов-на Дону» в результаті ракетної атаки отримав пошкодження, після яких його, швидше за все, вже не можна буде відремонтувати. Крім того, під час війни також було знищено або серйозно пошкоджено кілька десантних кораблів та патрульних катерів.

Міністерство оборони Великобританії при цьому зазначає, що у складі Чорноморського флоту, як і раніше, є крейсери та підводні човни, оснащені керованими ракетами.

«Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні завдання у воєнний час – завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцеві об’єкти безпеки», – пишуть британські аналітики в черговому військовому зведенні.

Однак у британській розвідці наголошують, що останні атаки з використанням сучасних ракет із Франції та Великобританії — такі, наприклад, як удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі — демонструють скоординованість ЗСУ та завдають більшої шкоди ЗС РФ.