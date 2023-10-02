Ідуть важкі бої: росіяни намагаються повернути втрачені позиції в районі Бахмута та Роботиного

У Бахмуті понад 10 тисяч російських солдатів, там сконцентровано танкові, мотострілкові та десантні полиці, окупанти значно посилили тиск.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаша.

«Щодо Бахмута, то противник зосередив там значні сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там точаться важкі бої», — сказав він.

Російські війська також посилюють штурми на Таврійському напрямку, що охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки. За останні дні кількість їхніх атак збільшилася майже вдвічі, повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Наразі тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції у районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ЗСУВ „Таврія“ загалом, то ворог збільшив свій тиск», — зазначив військовий.

За його словами, російські війська намагалися відновити втрачене становище біля Авдіївки, тиснути на Мар’їнку та покращити своє становище у районі Вербового, Новоселівки та Степового у Запорізькій області.

«Якщо статистично порівнювати, то кількість зіткнень зросла майже вдвічі», — заявив Штупун.