Вербицький, Гагач, Стадник, Таркан, Станков та інші. Журналіст та екс-нардеп назвали учасників найбільшої ОЗУ з керівництва Генпрокуратури, БЕБ та інших органів, які обкрадають державу на схемах

Декілька днів тому журналіст платформи «Вільний» Влад Сидоренко опублікував документ, підписаний начальником центрального юридичного управління Генштабу та візований головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Декілька днів тому журналіст платформи «Вільний» Влад Сидоренко опублікував документ, підписаний начальником центрального юридичного управління Генштабу та візований головнокомандувачем Валерієм Залужним.

«Він (документ — ред.) про те, що якісь військові з порушеннями (незаконно) «примусово відчужили» (просто вкрали) техніку Apple більш ніж на 110 млн гривень (понад 3 млн доларів).

Не секрет, що Бюро економічної безпеки перебуває під контролем організованої злочинної групи. З початком війни ці бандити в погонах зрозуміли, що відкрилися неймовірні можливості красти.

Схема примітивна: вриваємося до бізнесмена з обшуком, заарештовуємо майно, а потім передаємо його на «допомогу» армії. Своїм військовим, які надалі реалізовують товар. Судові позови можуть тривати роками, проте речі повернути неможливо, навіть якщо ви довели свою невинність. Скоріш за все, вони згоріли під Бахмутом. А насправді продані», — пише журналіст.

Журналіст зазначає, що на вершині цієї схеми – генерал-майор, командувач сил ТРО Ігор Танцюра. Його помічник/радник – екс-суддя Жовтневого суду м. Маріуполь – Олександр Музика.

Також заступник директора ВЕБ — Віталій Гагач, керівник 1-го відділу ВЕБ — Сергій Кривун, детектив — Євген Теліос. Директор ДБР Олексій Сухачов, який робить все, щоб не вручати підозри всім переліченим.

Однак це далеко не перша схема крадіжки. На сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів опубліковано рішення на розгляд скарги від 14 серпня 2023 року.

У документі зазначено, що, на думку особи, яка подала скаргу, прокурори Таркан А.М., Стадник І.А., Станков А.П., Образенко Ю.В. здійснили дисциплінарну провину за таких обставин.

«У кримінальному провадженні № конфіденційна інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212 КК України, досудове розслідування, яке здійснює Бюро економічної безпеки України, зазначені прокурори не забезпечили збереження речових доказів – 42 000 тонн аміаку та 2 200 тонн калію 6 млн. грн.

Зокрема, після арешту та передачі аміаку та калію до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) агентство продало його підприємствам з ознаками фіктивності за заниженими цінами.

Зазначені прокурори не проконтролювали зберігання АРМА заарештованого майна та його продаж за ринковою вартістю; перед передачею майна АРМА не призначили товарознавчу експертизу», — йдеться у рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також зазначені прокурори не прийшли на засідання Шевченківського районного суду міста Києва, за ухвалою якого скасовано арешт на залізничні вагони, в яких перебувало це майно: від 17 квітня 2023 року у справі № 761/10381/23 – на 35 вагонів; від 02 березня 2023 року у справі №761/5724/23 – на 10 вагонів; 08 липня 2023 року у справі № 761/8452/23 – на 54 вагони.

Комісія не підтримала дисциплінарне провадження, проте зазначені факти говорять про те, що прокурори своїми діями чи точніше бездіяльністю завдали збитку державі на сотні мільйонів гривень.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своїх соцмережах також регулярно публікує факти корупції у покриванні крадіжки керівництвом та прокурорами ВЕБ.

Наприклад, схему того, як росіянка Тетяна Володіна змогла переоформити мережу Brocard на француза Філіпа Бенасена.

Як повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук, до справи щодо переоформлення власника мережі причетні БЕБ та заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький. Отже, за його словами, є такий розклад: росіянка Тетяна Володіна, яка володіла Brocard, минулого року терміново продає мережу французькому холдингу, а щоб це ніхто не помітив під час, коли переоформлювати російські активи заборонено законом, правоохоронні органи беруть чималі кошти.

Ось що каже Мосійчук: «Нагляд за БЕБ у Генпрокуратурі займається заступником Генпрокурора Дмитром Вербицьким, який є наближеним до Костіна і фактично його «гаманцем». Останні місяці у ЗМІ вилізло багато фактів «розпродажу $» кримінальних справ БЕБ та прокурори, підпорядковані Вербицькому (це Таркан, Стадник та інші). Особливо зухвалі факти щодо Brocard, білоруського калію та інших підприємств, що належать громадянам РФ та РБ». Отже, не просто так Володіна змогла швидко злитися, а за підтримки деяких посадових осіб.

Журналіст Влад Сидоренко пише, що Ігор Стадник – прокурор Генеральної прокуратури. Це начальник відділу, якого до Генпрокуратури привів колишній перший заступник генпрокурора – Роман Говда.

«Коли Говда був прокурором Києва, Стадник був у прокуратурі Києва заступником начальника відділу нагляду за ГУ ДФС у Києві. Тобто вони спрацювалися ще там. Ігор Стадник повністю та різними способами через підлеглих прокурорів блокував роботу детективів БЕБ, поки Говда не давав «зелений свисток», а це відбувалося після того, як керівництво БЕБ заносило валізу з кешем до Говди до кабінету».

За інформацією джерела у ГПУ, у схемі прокуратура-БЕБ окрім «верхівки» також багато «рядового» складу: Образенко Юрій Володимирович, детектив БЕБ Стасенко Володимир Іванович, Станков Олександр Петрович та інші прокурори та детективи, які замішані у десятках подібних справ, описаних журналістами .

За інформацією журналістів, інформацію про корупцію, злодійство у вищих кабінетах ГПУ, БЕБ та інших органах минулого тижня було передано до посольств США, Великобританії, Німеччини та інших країн. Там чекають від президента Володимира Зеленського та Офісу президента реакції на оприлюднені факти та залучення відповідальних до справедливого покарання.