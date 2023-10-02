Російським спецслужбам наказали ліквідувати льотчика, який викрав Мі-8 в Україну

Російські спецслужби отримали вказівку ліквідувати льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні викрав російський гелікоптер Мі-8 та доставив його до України.

Про це розповіли передачі «Вести недели», яка вийшла 1 жовтня на телеканалі «Росія 1″.

Телеканал показав фрагменти кількох інтерв’ю, які Кузьмінов дав українським журналістам. Автор репортажу Сергій Зенін охрестив його «зрадником Батьківщини».

За сценарієм передачі, Кузьмінов нібито вбив двох членів екіпажу Мі-8, обманом привівши їх на територію України. Якийсь анонімний експерт стверджує, що на тілах убитих, повернутих Росії, було виявлено по одному кульовому сліду.

«Кузьмінова як зрадника не вибачають. На думку представника контррозвідки, його злочин є безстроковим. Усі льотчики, що борються у зоні “СВО”, мріють помститися за своїх загиблих бойових товаришів. І зробити це до того, як українські спецслужби втратять інтерес до Кузьмінова та не усунуть його самі», — зазначає Зенін.

Далі автор розповів, що спецназ ГРУ Росії вже отримав наказ, а люди в масках стверджують, що льотчика знайдуть і він не доживе до суду.

Максим Кузьмінов, російський льотчик, згідно з попередньою домовленістю з українською розвідкою, викрав гелікоптер Мі-8 і приземлив його на території України, після чого здався українській владі. Проте два інших члени екіпажу, бортовий технік на ім’я Микита та штурман Хуршед, загинули.