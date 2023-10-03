Російський військовий льотчик здався американцям на відпочинку в Еміратах

Російський льотчик – військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардії старший лейтенант Гавриченко з позивним «Гавр» - після відпочинку з родиною в ОАЕ не повернувся до Росії, а прийшов до посольства США.

Про це повідомив Telegram-канал Досье шпиона.

Гавриченко наслідував приклад льотчика 319-го окремого вертолітного полку (в/ч 13984) капітана Максима Кузьмінова, який викрав вертоліт Мі-8АМТШ і отримав за цю винагороду в розмірі 500 000 доларів США, притулок і нові документи для себе та сім’ї, а також 15-ї бригади армійської авіації (в/ч 44440) лейтенанта Дмитра Мішова, який втік до Литви.

Наприкінці вересня у «Гавра» видалася відпустка, яку він, разом зі своєю родиною вирішив провести в Дубай, Об’єднані Арабські Емірати. Після закінчення відпочинку він вирушив не в аеропорт, а до американського посольства в ОАЕ. Там Гавриченко заявив, що відмовляється воювати та висловив готовність до співпраці.

Про вчинок Гавриченка вже стало відомо в його авіаційній ескадрильї в Росгварії. Наразі ФСБ проводить розслідування щодо обставин втечі льотчика. Ідуть допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів тощо.