«Український Соломон чи прорахований щур?» – хто має на меті приховати ганебну втечу на іспанську віллу, а потім «повернутись» до судово-земельних схематозів Київщини та Вінниччини

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«Український Соломон чи прорахований щур?» – хто має на меті приховати ганебну втечу на іспанську віллу, а потім «повернутись» до судово-земельних схематозів Київщини та Вінниччини
2.02.2022 року Голова Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський вибув у відрядження.

Суддя у телефонному режимі довго визначався, яким чином «оформити» ганебну втечу перед загрозою повномасштабного вторгнення та, врешті, повноваження на посаді Голови склав, надавши перевагу славнозвісним пляжам, кухні, морю і відпочинку на власній віллі у Королівстві Іспанія.


Невдовзі, після героїчної оборони України славетними воїнами, спостерігаючи за перебігом історичних подій у колі громадян Королівства, у час перелому свідомості великої української нації, слуга Феміди повірив у перемогу незламного народу та повернувся.

Мабуть, повернення судді не пов’язане із захистом бізнес – інтересів сім’ї, та поки охоплене жахом, горем і втратами найкращих синів України суспільство збиратиме кошти на «дрони» та «брички» для ЗСУ, вже не зважаючи на «батальйони «Монако», «Канни» і інших щурів, близькі родичі «шановного» встигли придбати майно та оформити земельні ділянки у мальовничих куточках України.

Наприклад, дружина Наталія Василівна та матір Ліна Василівна, у період з серпня по вересень 2022 року оформили земельні ділянки у заповідній зоні на річці Дністер, де активно здійснюється будівництво заміського комплексу для відпочинку.

Немає сумнівів, що досвід зведення у 2021 році готельно – ресторанного комплексу «Двір Літинський», площею 1 935  кв. м. на землях, одержаних за аналогічним «не корупційним» механізмом, сприятиме сім’ї Вільчинських  у розбудові інфраструктури в інтересах суспільства, яке рано чи пізно поцікавиться джерелами походження вельмишановних статків.

Чи то заради патріотичних мотивів, чи то віддаючи належне трендам тодішнього суспільства, у 2020 році дружина та донька (21 рік на той час) Вільчинського  стали власниками домоволодіння у смт. Козин Київської області площею 0,2 га та ринковою вартістю понад 2 млн. дол. США.

У військовий час родина судді не забула і про придбання нерухомого майна, яке, у разі чого, дасть змогу перетнути із комфортом кордон та перевірити схоронність нерухомості за кордоном.

У квітні 2023 року Наталія Василівна придбала BMW X7 XDRIVE 30 D 2022 р.в приблизною вартістю на «Autoria» 120 тис. дол. США, а вже 24-річна донька – Ганна, мабуть із власної сором’язливості, викупила старіший BMW X7 (2019 р.в., вартістю 90 тис. дол. США), а також BMW X 4 2019 р.за ціною 55 тис. дол. США.

Варто віддати належне родині, адже Соломонівська жила у служителя Феміди все ж таки є, тому донька Ганна Олександрівна, з 2019 року, тобто з 20 років, працює на бюджетоутворюючих товариствах та одержує заробітну плату рівня архітектора комп’ютерних систем зі стажем.

З урахуванням заміських комплексів, домоволодінь та дороговартісних автівок сім’ї Вільчинських , сукупне надбання близьких родичів останнього відповідає олігархічним запитам середньостатистичного судді часів Януковича, який ще не усвідомив та не зробив переоцінку цінностей сьогоднішнього українського суспільства, ховаючись в Іспанії !

Тож, як кажуть наші джерела в НАЗК та інших антикорупційних органах, як би не малював джерела коштів наш суб’єкт – справи стане він об’єкт.

Источник: Антикор

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  • 03.10.2023 15:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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