Палата представників США вперше в історії відправила спікера у відставку

Палата представників США вперше в історії відправила спікера у відставкуЧитати цю новину російською мовою
Палата представників Конгресу США вперше у своїй історії відправила спікера, республіканця Кевіна Маккарті, у відставку.
Про це повідомило ВВС.
Проти нього виступила невелика група праворадикальних однопартійців, а Демократична партія своїми голосами допомогла їм усунути власного лідера.
За відставку Кевіна Маккарті зрештою проголосували 216 конгресменів, у тому числі всього вісім республіканців, а проти неї — 210.
Кевін Маккарті в суботу зумів домовитися про ухвалення тимчасового бюджету, чим відвів загрозу «шатдауну» для держави та адміністрації демократа Джо Байдена — і водночас розлютив своїх радикальних однопартійців. Один із них, представник Флориди Метт Гетц, уже в понеділок вніс проект рішення про відставку спікера.
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- 04.10.2023 06:46
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