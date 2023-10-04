Палата представників США вперше в історії відправила спікера у відставку

Палата представників Конгресу США вперше у своїй історії відправила спікера, республіканця Кевіна Маккарті, у відставку.

Про це повідомило ВВС.

Проти нього виступила невелика група праворадикальних однопартійців, а Демократична партія своїми голосами допомогла їм усунути власного лідера.

За відставку Кевіна Маккарті зрештою проголосували 216 конгресменів, у тому числі всього вісім республіканців, а проти неї — 210.

Кевін Маккарті в суботу зумів домовитися про ухвалення тимчасового бюджету, чим відвів загрозу «шатдауну» для держави та адміністрації демократа Джо Байдена — і водночас розлютив своїх радикальних однопартійців. Один із них, представник Флориди Метт Гетц, уже в понеділок вніс проект рішення про відставку спікера.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео