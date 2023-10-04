Китайський підводний човен потрапив у пастку в Жовтому морі: загинуло 55 моряків

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Китайський підводний човен потрапив у пастку в Жовтому морі: загинуло 55 моряків
У серпні 2023 року підводний човен Військово-морського флоту (ВМС) армії Китаю, ймовірно, потрапив у пастку для британських та американських суден у Жовтому морі.

Про це пише газета Daily Mail із посиланням на джерела, близькі до розвідки Великобританії.

Внаслідок катастрофи, як зазначає видання, загинуло 55 китайських моряків. Влада КНР інформацію про загибель моряків та катастрофу підводного човна не підтверджує.

За словами джерел видання, катастрофа сталася 21 серпня у Тайванській протоці. Дані британських розвідників, уточнює газета, говорять про те, що внаслідок НП загинули 22 офіцери, семеро курсантів, дев’ять старшин, а також 17 матросів. Серед загиблих і капітан китайської військової субмарини Сюе Юн-Пен.

Офіційний представник Міноборони КНР У Цянь назвав «абсолютною брехнею» інформацію про загибель китайських військових. Відомство не підтверджує цю інформацію, наголошуючи, що не зуміло виявити будь-яких доказів аварії підводного човна.

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  • 04.10.2023 07:43
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