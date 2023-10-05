Космолот: как пройти регистрацию и получить бонус

Космолот: как пройти регистрацию и получить бонусЧитати цю новину російською мовою
Самый простой способ заманить к себе новых игроков — предоставить им приятную сетку акций и бонусов.
Самый простой способ заманить к себе новых игроков — предоставить им приятную сетку акций и бонусов. Именно это и сделала компания Космолот. Здесь каждый игрок может получить приятное денежное вознаграждение https://www.footboom1.com/casino/review/cosmolot/bonus будь он новый пользователь или постоянный юзер.
Что же предлагает Космолот?
Приветственный бонус — это набор бонусов, который игрок получает после регистрации и первого депозита. В компании есть два типа приветственного бонуса:
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Стандартный пакет – 650% бонуса на первый депозит до 5000 гривен и 525 фриспинов на первые 6 депозитов.
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VIP пакет – 625% бонуса на первый депозит до 5000 гривен и 750 фриспинов на первые 5 депозитов.
Это самый популярный бонус на который можно рассчитывать только один раз. К слову, один игрок может завести лишь одну учетную запись. Дубли учеток блокируются технической поддержкой Космолот.
Второй по популярности бонус — бездепозитный. Его игрок получает без пополнения счета. В Космолот есть бездепозитный бонус в виде 7 бесплатных вращений в слоте «Hoonga Boonga».
Также компания предлагает поощрения тем, кто прошел верификацию. В этом случае игрок может рассчитывать на 10 бесплатных вращений, но только в слоте «Hoonga Boonga».
Что еще предлагает казино?
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Вознаграждение за пополнение счета. Здесь пользователь может получить неплохое поощрение просто за то, что он пополнит игровой счет. Это может быть: 150%, 125%, 100%, 75% и 50% на первый, второй, третий, четвертый и пятый депозиты.
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Кэшбек. По названию понятно, что это бонус, который игрок получает обратно за проигрыши. В Космолот есть кэшбек в размере 10% от проигранной суммы за неделю.
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Акции и турниры — это специальные предложения и соревнования, в которых игроки могут выиграть дополнительные бонусы.
Регистрация на сайте
Безусловно получить бонусы можно только в том случае, если игрок выполнит некие условия. И здесь идет речь не о конкретном бонусе, а об общих правилах. Выглядят они следующим образом:
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Завести учетную запись.
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Пройти процесс верификации.
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Пополнить игровой счет.
Самое первое, что нужно сделать каждому игроку — пройти регистрацию на сайте Космолот. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим подробнее:
Через существующий номер мобильного телефона (важно указывать действующий личный номер):
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Выберите способ регистрации «По номеру телефона».
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Введите номер телефона и придумайте пароль.
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Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
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На ваш номер телефона придет код подтверждения.
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Введите код подтверждения в поле «Код подтверждения» и нажмите кнопку «Подтвердить».
Регистрация по e-mail:
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Выберите способ регистрации «По электронной почте».
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Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.
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Нажмите «Зарегистрироваться».
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На ваш адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации.
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Перейдите по ссылке в письме и завершите регистрацию.
Регистрация через аккаунт в Google:
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Выберите способ регистрации «Через аккаунт в Google».
-
«Зарегистрироваться».
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Система автоматически заполнит регистрационную форму с данными из вашего аккаунта в Google.
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Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
Источник: Власти.нет
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- 05.10.2023 00:53
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