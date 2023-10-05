Космолот: как пройти регистрацию и получить бонус

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Космолот: как пройти регистрацию и получить бонус
Самый простой способ заманить к себе новых игроков — предоставить им приятную сетку акций и бонусов.

Самый простой способ заманить к себе новых игроков —  предоставить им приятную сетку акций и бонусов. Именно это и сделала компания Космолот. Здесь каждый игрок может получить приятное денежное вознаграждение https://www.footboom1.com/casino/review/cosmolot/bonus будь он новый пользователь или постоянный юзер.

Что же предлагает Космолот?

Приветственный бонус — это набор бонусов, который игрок получает после регистрации и первого депозита. В компании есть два типа приветственного бонуса:

  • Стандартный пакет – 650% бонуса на первый депозит до 5000 гривен и 525 фриспинов на первые 6 депозитов.

  • VIP пакет – 625% бонуса на первый депозит до 5000 гривен и 750 фриспинов на первые 5 депозитов.

Это самый популярный бонус на который можно рассчитывать только один раз. К слову, один игрок может завести лишь одну учетную запись. Дубли учеток блокируются технической поддержкой Космолот.

Второй по популярности бонус — бездепозитный. Его игрок получает без пополнения счета. В Космолот есть бездепозитный бонус в виде 7 бесплатных вращений в слоте «Hoonga Boonga».

Также компания предлагает поощрения тем, кто прошел верификацию. В этом случае игрок может рассчитывать на 10 бесплатных вращений, но только в слоте «Hoonga Boonga».

Что еще предлагает казино?

  • Вознаграждение за пополнение счета. Здесь пользователь может получить неплохое поощрение просто за то, что он пополнит игровой счет. Это может быть: 150%, 125%, 100%, 75% и 50% на первый, второй, третий, четвертый и пятый депозиты.

  • Кэшбек. По названию понятно, что это бонус, который игрок получает обратно за проигрыши. В Космолот есть кэшбек в размере 10% от проигранной суммы за неделю.

  • Акции и турниры — это специальные предложения и соревнования, в которых игроки могут выиграть дополнительные бонусы.

Регистрация на сайте

Безусловно получить бонусы можно только в том случае, если игрок выполнит некие условия. И здесь идет речь не о конкретном бонусе, а об общих правилах. Выглядят они следующим образом:

  • Завести учетную запись.

  • Пройти процесс верификации.

  • Пополнить игровой счет.

Самое первое, что нужно сделать каждому игроку —  пройти регистрацию на сайте Космолот. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим подробнее:

Через существующий номер мобильного телефона (важно указывать действующий личный номер):

  • Выберите способ регистрации «По номеру телефона».

  • Введите номер телефона и придумайте пароль.

  • Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

  • На ваш номер телефона придет код подтверждения.

  • Введите код подтверждения в поле «Код подтверждения» и нажмите кнопку «Подтвердить».

Регистрация по e-mail:

  • Выберите способ регистрации «По электронной почте».

  • Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.

  • Нажмите  «Зарегистрироваться».

  • На ваш адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации.

  • Перейдите по ссылке в письме и завершите регистрацию.

Регистрация через аккаунт в Google:

  • Выберите способ регистрации «Через аккаунт в Google».

  • «Зарегистрироваться».

  • Система автоматически заполнит регистрационную форму с данными из вашего аккаунта в Google.

  • Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 05.10.2023 00:53

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