Росія збирається замінувати морський коридор, яким вивозять українське зерно

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Росія збирається замінувати морський коридор, яким вивозять українське зерно
Росія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, що вивозять на експорт українське зерно.

Про це повідомив уряд Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Розсекречені сьогодні дані показують, що Росія може продовжити атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, зокрема встановлюючи морські міни на підходах до українських портів», – сказано в опублікованій у середу ввечері заяві міністерства закордонних справ Великої Британії.

При цьому, як стверджує Форін-офіс, посилаючись на дані розвідки, Росія спробує звинуватити у підриві цивільних судів на мінах Україну.

Британія запевняє, що вона має засоби розвідки та стеження за діями Росії в Чорному морі, і ці засоби дозволяють їй встановлювати причетність Росії до ударів по цивільному судноплавству і публічно заявляти про них.

«Світ уважно спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну. Ми і наші союзники єдині у протистоянні Путіну та його спробам завдати шкоди Україні і таким чином нашкодити й решті світу», — наводяться у заяві слова глави МЗС Джеймса Клеверлі.

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  • 05.10.2023 07:09
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