Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище

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Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
У порту на Дунаї на Одещині внаслідок удару «шахедів» пошкоджено зерносховище та згоріли дев'ять вантажівок.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, через наслідки нальоту тимчасово зупинено роботу поромної переправи.

Кіпер не називає порт, але поромна переправа через Дунай до Румунії працює в Орлівці, яка розташована між дунайськими українськими портами Ізмаїл та Рені. Про вибухи у районі Орлівки вночі повідомляли українські телеграм-канали.

Кіпер стверджує, що під час відбиття нальоту було збито три безпілотнии типу «Шахед -131/136». Скільки дронів прорвалося через ППО, голова адміністрації не повідомляє.

Постраждалих, за інформацією Кіпера, немає.

  • 13
  • 06.10.2023 07:59
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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