У Держдумі РФ заявили, що Coca-Cola скуповувала українських дітей

Віцеспікерка Держдуми РФ Ганна Кузнєцова заявила, що нібито має в своєму розпорядженні документи, що свідчать про причетність компанії Coca-Cola до продажу українських дітей.

Відповідну заяву вона озвучила на прес-конференції, присвяченій проблемам “порушення прав дітей” в Україні.

«Наші бійці, звільняючи Святогірськ, виявили у дитячому будинку документи щодо продажу дітей. Є посилання на британські ПВК. Одним із платників була компанія Coca-Cola», – заявила віцеспікерка.

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