Погрожує зброєю і вимагає гроші. Інспектор «Київблагоустрою» Олександр Григор’єв кошмарить бізнес

Інспектор комунального підприємства «Київблагоустрій» Олександр Григор'єв тисне на будівельний бізнес, погрожує зброєю і вимагає від підприємців гроші за «вирішення питань».

Про це повідомило видання «Народна правда».

Днями Олександр Григор’єв спробував увірватися на територію приватного будинку у Києві. З собою привів «групу підтримки» — кілька чоловіків спортивної статури у «джинсовках».

На вимогу надати посвідчення та документи, які санкціонують перевірку, візитери з «Київблагоустрою» відповіли лайкою та погрозами. Коли отримали абсолютно законну відмову у доступі на об’єкт, спробували вчинити справжню облаву. Погрожували, що мають при собі зброю і «підстрелять, якщо буде потреба».

Оскільки, у публічній площині інформації про інспектора Григор’єва немає, видання звернулось до представників будівельного ринку. Деякі з опитаних підприємців розповіли, що Григор’єв часто вдирається на приватні території, відмовляючись при цьому надати виконавче доручення.

Поводиться зухвало: погрожує охороні, іншим людям, фотографує та псує приватне майно і техніку. Погрожує проблемами із правоохоронними органами і, натомість, пропонує домовитися з ним на місці. За інформацією «Народної правди», послуги Григор’єра з неперешкоджання спокійному життю стартують від 5 тисяч доларів.

«В залежності від району і масштабів будівництва, суми коливаються. Декому озвучується 5 тисяч доларів, комусь 7 тисяч доларів. Мені Григор’єв запропонував «порішати» за 15 тисяч. Платити я відмовився, бо маю на руках усі дозволи. Тоді він став погрожувати, що вночі мій об’єкт може неочікувано зайнятись. Мені довелось посилити цілодобову охорону», — повідомило видання з посиланням на одного з київських девелоперів.

Інший співрозмовник видання розповів, що під час однієї з самовільних «інспекцій» Григор’єв накинувся з кулаками на охоронця і будівельника, а коли ті змогли дати йому відсіч, схопив арматуру і почав трощити нею будівельні матеріали і техніку. «Наше попередження, що зараз викличемо поліцію, на нього жодним чином не подіяло. Було видно, що він тим особливо не переймається. Але, врешті, вшився з території до приїзду патрульних».

За інформацією, яку вдалося отримати редакції, бритоголовий інспектор Григор’єв має дружні стосунки із керівництвом профільного комітету КМДА, а також чимало друзів у столичних правоохоронних органах. «З кимось разом навчався, з іншими працював. Але прикривають його діяльність вони точно не по дружбі. Частина зібраних на об’єктах грошей Григор’єв витрачає на відкати. Щоб заробляти, доводиться ділитися, але у «мінусі» він точно не залишається», — йдеться в матеріалі.

Постраждалі від дій Григор’єва підприємці наразі готують колективну заяву до правоохоронних органів.