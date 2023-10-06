Українські спецпризначенці провели спецоперацію в Судані проти ПВК “Вагнер”

Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників з «Сил швидкого реагування» (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.

Про це повідомило Бабель з посиланням на джерела в розвідувальних колах. На кадрах з наданого відео можна бачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Деталей операції поки не розголошують.

Раніше CNN випустив матеріал про вересневі атаки на сили RSF поблизу міст Шамбат та Хартум. Відповідальність за них журналісти поклали на українські спецслужби. Характерним було і використання FPV-дронів «в українському стилі».

Усього журналісти нарахували вісім дронових атак на автівки та обʼєкти RSF і одну наземну операцію в передмісті Хартуму — Омдурмані. Там група спецпризначенців штурмувала будівлю. Журналісти писали, що «ПВК Вагнера» допомагає RSF зброєю, але про атаки на самих «вагнерівців» не згадували.

У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадували про слова Кирила Буданова, що «Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, хоч де б вони були».