У Молдові запобігли держперевороту: його готувала «команда Пригожина»

На початку року ПВК “Вагнер” намагалась організувати державний переворот у Молдові, проте його вдалося запобігти.

Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю Financial Times.

«За інформацією, що є у нас, це був план, підготовлений командою Пригожина», — повідомила вона.

За словами Санду, найманці ПВК “Вагнер” хотіли, щоб протести проти уряду Молдови переросли у насильницькі акції. Інші подробиці вона не навела.

Президентка вважає, що Росія має намір посилити тиск на Молдову.

«Вони намагалися повалити уряд, але це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитись у наші вибори, використовуючи великі гроші», — заявила очільниця держави.