Бойовики ХАМАС увійшли до ізраїльських міст: Нетаньяху заявив про війну та мобілізацію

Бойовики ХАМАС увійшли до ізраїльських міст Ашкелон і Сдерот, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до громадян.

Про це повідомив Bild.

Ашкелон знаходиться на березі Середземного моря за 7 км від кордону сектора Газа. Мешканці викладають відео, як у суботу вранці ісламісти патрулюють із автоматами площу у центрі міста. Також з’являються кадри бойовиків на вулицях ізраїльського міста Сдерот за 3 км від Гази.

“Раніше такого масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль ніколи не було. Терористи захопили центр ізраїльського міста Ашкелон (7 км на північ від Гази) після прориву із сектора. Здерот також, зважаючи на все, частково перебуває під контролем ХАМАС. Це означає війну”, – сказано у публікації.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опублікував відеозвернення до громадян на тлі масштабного вторгнення із сектору Газа.

“Громадяни Ізраїлю! Ми можемо війни. Чи не операції, не ескалації, а війни. Насамперед, я доручив очистити населені пункти від терористів, які в них проникли. У той же час я наказав провести велику мобілізацію резервістів. Ворог заплатить ціну, яку він ніколи не знав”, – сказав він.