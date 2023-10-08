Ізраїль завдав удари по 426 цілям у Газі: всю ніч не припинялися вибухи

Ізраїльські військові літаки продовжували завдавати ударів по сектору Газа в неділю вранці, тоді як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) евакуювала ізраїльських жителів із околиць сектору Газа протягом ночі.

Про це повідомило CNN.

Ізраїльські війська завдали ударів по 426 цілям у Газі, включаючи 10 веж ХАМАС, повідомив на брифінгу в неділю офіційний представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

За його словами, десятки тисяч ізраїльських солдатів беруть участь у наземній операції навколо сектору Газа.

Журналіст CNN у Газі повідомив, що ударів було завдано по будівлі Al Watan та будівлі Al Aklouk у центрі міста Газа. Як і раніше, частково порушено зв’язок та інтернет, практично немає електрики.

У Газі всю ніч не припинявся гул військових літаків, постійно гриміли вибухи, а повітря наповнилося запахом пороху.