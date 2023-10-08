Європа рекордно запаслася газом напередодні зими

Європа увійде в зимовий опалювальний сезон із рекордною кількістю газу у сховищах, що захистить країни ЄС від загрози дефіциту та повторення торішніх високих цін.

Про це повідомило Reuters.

Запаси газу в Європейському союзі та Великобританії склали 1 терават-годин (ТВтг) на 30 вересня, згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), що майже на 20% вище середнього сезонного показника за останні 10 років.

Сховища були заповнені на 96%, що є другим за величиною показником за історію.

Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту ЗПГ та додатковою кількістю газу, що зберігається в Україні, мають забезпечити комфортні запаси незалежно від погоди взимку 2023/24 року.