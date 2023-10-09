Ізраїльські ВПС всю ніч завдавали ударів по сектору Газа

Світ
09.10.2023 06:49
Ізраїльська авіація цієї ночі продовжила завдавати ударів по сектору Газа, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання ХАМАС.
Про це повідомило Times of Israel із посиланням на військових.
Серед цілей, які ВПС вразили в останні години, – кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, командний центр військово-морських сил ХАМАС, об’єкт, що використовується ХАМАС, який розташований у мечеті, а також ще один об’єкт, що використовується бойовиками розвідки.
Киев
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