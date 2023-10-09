Ізраїльські ВПС всю ніч завдавали ударів по сектору Газа

Ізраїльська авіація цієї ночі продовжила завдавати ударів по сектору Газа, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання ХАМАС.

Про це повідомило Times of Israel із посиланням на військових.

Серед цілей, які ВПС вразили в останні години, – кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, командний центр військово-морських сил ХАМАС, об’єкт, що використовується ХАМАС, який розташований у мечеті, а також ще один об’єкт, що використовується бойовиками розвідки.