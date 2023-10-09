Ціни на нафту злетіли після нападу ХАМАСу на Ізраїль

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Ціни на нафту злетіли після нападу ХАМАСу на Ізраїль
Ціни на нафту злетіли більш ніж на 4% після того, як ХАМАС розпочав масовану атаку на Ізраїль минулими вихідними, викликавши побоювання з приводу можливих перебоїв у постачанні з багатого нафтою регіону.

Про це повідомило The Times of Israel.

Нафта марки Brent підскочила на 4,7% до $86,65, а West Texas Intermediate зросла на 4,5% до $88,39 на початку азіатських торгів.

Раптовий напад, який забрав життя 700 ізраїльтян, багато з яких були мирними жителями, і оголошення війни війни Ізраїлем викликали побоювання, що потенційне розширення конфлікту може залучити до нього Сполучені Штати та Іран.

Ключовим фактором для ринків є те, чи залишиться конфлікт стримуваним, чи пошириться на інші регіони, зокрема на Саудівську Аравію.

“Принаймні, на початковому етапі, схоже, ринки виходитимуть із того, що ситуація залишиться обмеженою за масштабами, тривалістю та наслідками для цін на нафту. Але можна очікувати вищої волатильності”, – кажуть Брайан Мартін та Деніел Хайнс із ANZ Group.

  • 15
  • 09.10.2023 06:49
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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