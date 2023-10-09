Ізраїль попросив США допомогти з ракетами для «Залізного куполу»

Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС попросив Вашингтон про допомогу із поповненням запасів ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони «Залізний купол», а також бомб малого діаметра та набоїв для кулеметів.

Про це повідомило Washington Post із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що таке прохання ще не говорить про виснаження запасів ракет-перехоплювачів та боєприпасів у країни. Влада Ізраїлю таким чином намагається підстрахувати збройні сили на випадок, якщо бойові дії будуть тривалими.

Видання, посилаючись на свої джерела, також повідомляє, що Ізраїль попросив США про більш тісне співробітництво розвідслужб двох країн. Ізраїльська розвідка зараз уважно стежить за активністю бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану і сподівається, що США сприятиме в отриманні більш детальної інформації про ситуацію в регіоні та активність угруповання.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про те, що Ізраїль звернувся до США з проханням про допомогу, проте відмовився уточнити, про яку саме.