Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю атакувала будинок командувача військовим крилом руху ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Про це повідомляє Haaretz з посиланням на дані палестинської сторони.

За даними видання, внаслідок нападу у місті Хан-Юніс у секторі Газа могли загинути батько, брат, діти та інші родичі бойовика.

Місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази (там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни).

Повідомлення про загибель Дейфа та його родичів з’являлися і раніше. Як пише Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів (останнє – 2021 року) і рідко з’являється на публіці.

Раніше ізраїльська армія оголосила про завдання понад 70 ударів по центральному району Гази, де діють бойовики ХАМАС.

У ЦАХАЛ також повідомили про атаку на будівлю, яку використовували угруповання «Ісламський джихад», і оголосили про нейтралізацію бойовиків на КПП «Ерез» на кордоні Ізраїлю та сектору Газа.