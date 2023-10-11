Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС

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Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю атакувала будинок командувача військовим крилом руху ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Про це повідомляє Haaretz з посиланням на дані палестинської сторони.

За даними видання, внаслідок нападу у місті Хан-Юніс у секторі Газа могли загинути батько, брат, діти та інші родичі бойовика.

Місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази (там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни).

Повідомлення про загибель Дейфа та його родичів з’являлися і раніше. Як пише Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів (останнє – 2021 року) і рідко з’являється на публіці.

Раніше ізраїльська армія оголосила про завдання понад 70 ударів по центральному району Гази, де діють бойовики ХАМАС.

У ЦАХАЛ також повідомили про атаку на будівлю, яку використовували угруповання «Ісламський джихад», і оголосили про нейтралізацію бойовиків на КПП «Ерез» на кордоні Ізраїлю та сектору Газа.

  • 14
  • 11.10.2023 06:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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