Росіяни пішли в наступ під Авдіївкою: хочуть оточити місто

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Росіяни пішли в наступ під Авдіївкою: хочуть оточити місто
Російські війська пішли в наступ поблизу Авдіївки і дещо просунулись, але ці просування на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог.

Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Поточні локальні наступальні операції російських військ поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій в Україні.

Російські війська розпочали локальні атаки в напрямку Авдіївки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні відеозаписи від 10 та 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного та на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Красногорівки.

Аналітики зазначають: ці пристосування та успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог російських військ.

Геолокаційні дані показують, що російські здобутки навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від міста, і російські війська не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, намагатимуться це зробити.

Проте, вказують експерти, Авдіївка є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що, ймовірно, ускладнить російським силам можливість впритул наблизитися або повністю захопити населений пункт.

Крім того, російські війська вже контролюють ділянки критично важливої траси N20 Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ та інші дороги, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів для наступу на решту території Донецької області.

  • 10
  • 12.10.2023 07:32
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