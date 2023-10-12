Ізраїльська армія завдає ударів по мережі тунелів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів по мережі тунелів руху ХАМАС у секторі Газа.

«Вважайте, що в секторі Газа є один шар для цивільних осіб та один шар для ХАМАС, – заявив речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X.

За його словами, тунелі, збудовані за роки з моменту приходу ХАМАС до влади в Газі у 2007 році, використовуються для транспортування вантажів, а також для планування та проведення операцій проти Ізраїлю.

«Тут набагато більше, ніж здається на перший погляд. Ізраїльські ВПС завдають ударів по багатьох районах Гази. Ми насамперед завдаємо ударів по командирам, вищим керівникам ХАМАС у всіх ешелонах влади», – сказав він.

«Хоч би що це було, якщо це належить ХАМАС, ми завдаємо удару», – додав представник ЦАХАЛ.