Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції

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Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції
Ізраїльські військові у п'ятницю закликали всіх мирних жителів міста Газа, що налічує понад 1 млн. людей, протягом 24 годин евакуюватись на південь, тоді як Ізраїль накопичує танки поблизу сектора Газа перед очікуваним наземним вторгненням.

Про це повідомило Reuters.

«Настав час війни», – заявив у четвер міністр оборони Йоав Галлант, коли ізраїльські військові літаки продовжували завдавати ударів по сектору Газа. Військові уточнили, що найближчими днями вони планують проводити Газі «значні операції».

«Громадяни міста Газа, евакуюйтеся на південь заради власної безпеки та безпеки ваших сімей і віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит», – сказано у заяві військових.

Офіційний представник ХАМАС заявив, що попередження про евакуацію є «фальшивою пропагандою» і закликав громадян не піддаватися на неї.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що вважає за неможливе таке переміщення людей «без руйнівних гуманітарних наслідків».

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан назвав реакцію ООН на попередження Ізраїлю мешканцям Гази «ганебною».

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  • 13.10.2023 09:49
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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