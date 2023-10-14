Наступ росіян на Авдіївку провалюється

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Наступ росіян на Авдіївку провалюється
Російські війська 9 жовтня почали новий масований наступ на Авдіївку, однак їхні атаки провалилися по всьому місту.

Про це сказано у свіжому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Наступальні операції окупантів зазнали невдач по всьому місту. Російські джерела стверджували, що сили загарбників продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що ворог «просунувся» на південь від Красногорівки (5 кілометрів на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки), зазначили в ISW.

Окрім того, російські джерела опублікували повідомлення про попередні заяви щодо нібито «контролю» над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак, аналітики наголосили, що не знайшло жодних доказів цього.

Тим часом українські військові повідомили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

Російський загарбник з 4 бригади псевдореспубліки (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) заявляв, що точність артилерії агресора знижують зношені стволи.

Також він оцінював, що російські сили нібито зможуть «стиснути периметр», «захопивши» менш укріплену територію поблизу Авдіївки. Однак, висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування. Окрім того, спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку.

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  • 14.10.2023 08:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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