Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо

Близько 02:00 росіяни завдали трьох ракетних ударів по Запоріжжю - імовірно з комплексу С-300. Частково зруйновано інфраструктурні об'єкти, на місці прильоту виникла пожежа.

Про постраждалих не повідомлялося, у багатоповерхівках навколо місця прильоту повилітали вікна.

На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Загинули дві людини – чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення.

Близько години ночі російська армія завдала удару по Кізомису на Херсонщині. Тяжкі поранення отримав 79-річний чоловік.