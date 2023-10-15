Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо

Читати цю новину російською мовою
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Близько 02:00 росіяни завдали трьох ракетних ударів по Запоріжжю - імовірно з комплексу С-300. Частково зруйновано інфраструктурні об'єкти, на місці прильоту виникла пожежа.

Про постраждалих не повідомлялося, у багатоповерхівках навколо місця прильоту повилітали вікна.

На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Загинули дві людини – чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення.

Близько години ночі російська армія завдала удару по Кізомису на Херсонщині. Тяжкі поранення отримав 79-річний чоловік.

  • 14
  • 15.10.2023 09:17
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:49
Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду
Світ
09:33
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Україна
08:05
Наступ росіян на Авдіївку провалюється
Світ
09:49
Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції
Україна
17:12
Вследствие войны в Украине появилось большое количество людей с инвалидностью, число которых будет расти с каждым днем, – нардеп
Україна
17:04
Чиновниця Київської райадміністрації керувала Telegram-каналом Азарова
16:47
МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії
Світ
09:46
Ізраїльська армія завдає ударів по мережі тунелів ХАМАС
Україна
07:32
Росіяни пішли в наступ під Авдіївкою: хочуть оточити місто
Україна
21:36
Игорь Мосийчук: Западные партнеры Украины ждут, когда у нас начнется борьба с коррупцией
Світ
13:39
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою
Світ
12:03
Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року
Україна
11:33
Обзор казино Вбет
Світ
06:52
Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС
Україна
11:28
За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Світ
06:51
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
Україна
06:41
ЗСУ просунулися в Запорізькій області та під Бахмутом
Україна
18:02
Надавав пільгові кредити родичам Дмитра Медведєва – журналісти розповіли як Андрій Пишний знищував Ощадбанк
Світ
11:24
Китай розпочав виробництво «невидимих» підводних човнів: використовує російські технології
Світ
10:30
Ізраїль попросив США допомогти з ракетами для «Залізного куполу»
Світ
06:49
Ціни на нафту злетіли після нападу ХАМАСу на Ізраїль
Світ
06:38
Ізраїльські ВПС всю ніч завдавали ударів по сектору Газа
Світ
14:27
Ізраїль офіційно оголосив стан війни

Головне

Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Україна
07:01
Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду
Світ
15.10.2023 09:49
ТОР
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
Світ
15.10.2023 09:33
ТОР
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Україна
15.10.2023 09:17

Популярне

ТОР
Наступ росіян на Авдіївку провалюється
14.10.2023 08:05
ТОР
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
15.10.2023 09:17
ТОР
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
15.10.2023 09:33

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг