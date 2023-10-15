Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо

Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомоЧитати цю новину російською мовою
Близько 02:00 росіяни завдали трьох ракетних ударів по Запоріжжю - імовірно з комплексу С-300. Частково зруйновано інфраструктурні об'єкти, на місці прильоту виникла пожежа.
Про постраждалих не повідомлялося, у багатоповерхівках навколо місця прильоту повилітали вікна.
На Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Загинули дві людини – чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення.
Близько години ночі російська армія завдала удару по Кізомису на Херсонщині. Тяжкі поранення отримав 79-річний чоловік.
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- 15.10.2023 09:17
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