Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі

Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у ГазіЧитати цю новину російською мовою
Іран у суботу в соціальних мережах попередив, що якщо не зупинити "військові злочини і геноцид" Ізраїлю, то ситуація може вийти з-під контролю з "далкеосяжними наслідками".
Про це повідомило Reuters.
Інформація місії Ірану при ООН у соціальній мережі X з’явилася після того, як агентство Axios повідомило, що Тегеран попередив Ізраїль через ООН, що він буде змушений відповісти, якщо Ізраїль проведе наземний наступ у секторі Газа, який контролює ХАМАС.
«Якщо військові злочини та геноцид ізраїльського апартеїду не будуть негайно зупинені, ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки, відповідальність за які лежить на ООН, Раді Безпеки та державах, які направляють Раду в глухий кут», – йдеться в повідомленні місії Ірану в ООН.
У суботу Ізраїль готувався розпочати наземний наступ проти руху ХАМАС, що підтримується Іраном, в секторі Газа, закликавши палестинців, які проживають на густонаселеній території, бігти на південь до закритого кордону з Єгиптом.
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- 15.10.2023 09:33
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