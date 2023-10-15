Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі

Іран у суботу в соціальних мережах попередив, що якщо не зупинити "військові злочини і геноцид" Ізраїлю, то ситуація може вийти з-під контролю з "далкеосяжними наслідками".

Про це повідомило Reuters.

Інформація місії Ірану при ООН у соціальній мережі X з’явилася після того, як агентство Axios повідомило, що Тегеран попередив Ізраїль через ООН, що він буде змушений відповісти, якщо Ізраїль проведе наземний наступ у секторі Газа, який контролює ХАМАС.

«Якщо військові злочини та геноцид ізраїльського апартеїду не будуть негайно зупинені, ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки, відповідальність за які лежить на ООН, Раді Безпеки та державах, які направляють Раду в глухий кут», – йдеться в повідомленні місії Ірану в ООН.

У суботу Ізраїль готувався розпочати наземний наступ проти руху ХАМАС, що підтримується Іраном, в секторі Газа, закликавши палестинців, які проживають на густонаселеній території, бігти на південь до закритого кордону з Єгиптом.