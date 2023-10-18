Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі

Світ
18.10.2023 10:00
Вночі 18 жовтня, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.
Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше трьох поранених, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими. Пошкоджено 8 квартир.
Жителів будинку евакуйовано. Всім буде надано тимчасове житло.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Киев
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