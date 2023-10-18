Центральний пульт пожежної охорони: що це?Читати цю новину російською мовою
У великих промислових підприємствах, офісних будівлях, магазинах і складських приміщеннях завжди високий ризик пожежної небезпеки.
У великих промислових підприємствах, офісних будівлях, магазинах і складських приміщеннях завжди високий ризик пожежної небезпеки. Через особливості побудови комерційних об’єктів, велику кількість робочого обладнання та електроніки, високовольтну мережу і можливість виконання на території пожежонебезпечних робіт ризик загоряння завжди великий, що призводить до необхідності з більшою відповідальністю ставитися до запобігання та оперативного реагування на позаштатні ситуації. Пожежне спостереження — один із найефективніших методів підвищення захисту від загоряння або задимлення приміщень.
Навіщо потрібен центральний пульт пожежної охорони
Для багатьох власників бізнесу нормою є стандартизована система пожежогасіння, але вона не завжди повністю справляється зі своїм завданням. Процес реагування на загоряння в будівлі має охоплювати низку заходів, які покликані забезпечити:
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Безпеку клієнтів і співробітників. Системи оповіщення: візуальні та звукові, наявність детального і продуманого плану евакуації можуть врятувати десятки життів, якщо його реалізовано максимально правильно, з урахуванням особливостей будівлі та специфіки роботи вашого бізнесу.
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Оперативний виклик відповідальних за ПБ і служб МНС. Централізований пульт охорони, який під’єднано до камер відеоспостереження, дає змогу швидко викликати відповідальних, оцінити масштаби події та сповістити державні органи для моментальної реакції на те, що відбувається.
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Швидка локалізація вогнища загоряння. Одним із найважливіших правил у будь-якому комерційному приміщенні, не обладнаному спеціальними герметичними дверима і вікнами з максимальним класом захисту, є локалізація осередку загоряння. Що меншу площу охопить вогонь, то швидше вдасться його ліквідувати, знизивши ризики небезпеки для людей і мінімізувати збитки.
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Ефективне пожежогасіння та відведення чадних газів. Миттєве перекриття вентиляції, запуск автоматичної системи пожежогасіння – перші способи боротьби із загорянням. Це необхідно для збереження життя і майна.
Центральний пульт дає змогу своєчасно проводити перевірки працездатності системи та швидко реагувати на ситуації пожежної небезпеки.
Послуга пожежного захисту «під ключ»
В Україні дедалі більшої популярності набирає послуга повного контролю та дообладнання комерційних будівель. У Києві найбільшим представником у цій сфері залишається компанія Охоронний Холдинг, яка пропонує не тільки розробку проєкту та монтаж обладнання, а й під’єднання до центрального пульта з подальшим пожежним моніторингом. Розробка персональних проєктів, правильний підбір протипожежного обладнання та систем оповіщення дає змогу істотно заощадити й гарантувати безпеку своїм співробітникам та інвестиціям.
Источник: Власти.нет
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- 18.10.2023 10:00
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