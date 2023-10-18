Центральний пульт пожежної охорони: що це?

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Центральний пульт пожежної охорони: що це?
У великих промислових підприємствах, офісних будівлях, магазинах і складських приміщеннях завжди високий ризик пожежної небезпеки.

У великих промислових підприємствах, офісних будівлях, магазинах і складських приміщеннях завжди високий ризик пожежної небезпеки. Через особливості побудови комерційних об’єктів, велику кількість робочого обладнання та електроніки, високовольтну мережу і можливість виконання на території пожежонебезпечних робіт ризик загоряння завжди великий, що призводить до необхідності з більшою відповідальністю ставитися до запобігання та оперативного реагування на позаштатні ситуації. Пожежне спостереження — один із найефективніших методів підвищення захисту від загоряння або задимлення приміщень.

Навіщо потрібен центральний пульт пожежної охорони

Для багатьох власників бізнесу нормою є стандартизована система пожежогасіння, але вона не завжди повністю справляється зі своїм завданням. Процес реагування на загоряння в будівлі має охоплювати низку заходів, які покликані забезпечити:

  1. Безпеку клієнтів і співробітників. Системи оповіщення: візуальні та звукові, наявність детального і продуманого плану евакуації можуть врятувати десятки життів, якщо його реалізовано максимально правильно, з урахуванням особливостей будівлі та специфіки роботи вашого бізнесу.

  2. Оперативний виклик відповідальних за ПБ і служб МНС. Централізований пульт охорони, який під’єднано до камер відеоспостереження, дає змогу швидко викликати відповідальних, оцінити масштаби події та сповістити державні органи для моментальної реакції на те, що відбувається.

  3. Швидка локалізація вогнища загоряння. Одним із найважливіших правил у будь-якому комерційному приміщенні, не обладнаному спеціальними герметичними дверима і вікнами з максимальним класом захисту, є локалізація осередку загоряння. Що меншу площу охопить вогонь, то швидше вдасться його ліквідувати, знизивши ризики небезпеки для людей і мінімізувати збитки.

  4. Ефективне пожежогасіння та відведення чадних газів. Миттєве перекриття вентиляції, запуск автоматичної системи пожежогасіння – перші способи боротьби із загорянням. Це необхідно для збереження життя і майна.

Центральний пульт дає змогу своєчасно проводити перевірки працездатності системи та швидко реагувати на ситуації пожежної небезпеки.

Послуга пожежного захисту «під ключ»

В Україні дедалі більшої популярності набирає послуга повного контролю та дообладнання комерційних будівель. У Києві найбільшим представником у цій сфері залишається компанія Охоронний Холдинг, яка пропонує не тільки розробку проєкту та монтаж обладнання, а й під’єднання до центрального пульта з подальшим пожежним моніторингом. Розробка персональних проєктів, правильний підбір протипожежного обладнання та систем оповіщення дає змогу істотно заощадити й гарантувати безпеку своїм співробітникам та інвестиціям.

Источник: Власти.нет

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  • 18.10.2023 10:00

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