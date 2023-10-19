Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир

Мільйони гривень спонсорської допомоги та тони гуманітарних вантажів від самого початку повномасштабного вторгнення частину батальйона “Архангела Михаїла” почали використовувати як прикриття для заробітків.

Мільйони гривень спонсорської допомоги та тони гуманітарних вантажів з військової екіпіровкою та обладнанням – від самого початку повномасштабного вторгнення частину батальйона “Архангела Михаїла” почали використовувати як прикриття для заробітків на тій допомозі, яку українці та іноземні партнери почали надавати війську.

“Допомагали відомі особи. Лише тільки те, що я бачив, – бронежилети, дрони, тепловізори, готівка”, – розповів боєць підрозділу Касир. Одним із тих, хто надавав допомогу, був бізнесмен Єгор Левченко, тільки тепловізорів для підрозділу він відправив на десять тисяч доларів. Була й допомога грошима та іншою технікою.

Керував всіма процесами адвокат Андрій Циганков, він був правою рукою очільника батальйону Михайла Маймана. Саме Циганков і займався продажем військової допомоги, він також і привласнював гроші, призначені на фінансування підрозділу.

«Одного разу Єгор зателефонував по відеозв’язку Майману. Моня не приховував, сказав: він тепловізорів надіслав більше, ніж на десять тисяч доларів. Я особисто бачив цей приціл. А коли приїхав до Києва, побачив коробку від цього прицілу у Циганкова в Циганкова зізнався, що вирішив його продати. У нього в офісі була броня, налокітники, які він продавав», – розповів боєць.

А гуманітарку від іноземців Циганков взагалі продавав цілими фурами. “Через фонд “Миру та добра” разом з Лілією Хорошкіною.

«Гуманітарка зберігалася на складах в Києві. Звідти продали більше сотні фур гуманітарної допомоги, для продажу обирали найдорожчі позиції. Загальна сума вийшла близько 50 мільйонів доларів”, – каже Касир.

Але цього Циганкову виявилося замало – адвокат налагодив ще й торгівлю наркотиками під прикриттям бойового підрозділу. “В готелі на Хрещатику, заїжджала машина з бронею, замість плит – “солі”. Також під виглядом медикаментів завозилися наркотики. Наркотики були всюди, я все це бачив і відмовився брати в цьому участь”, – розповідає один з бійців.

Далі Андрій Циганков вирішив повністю захопити владу та зайняти місце Маймана. А коли той відмовився “піти у відставку”, Циганков спланував розправу. Замовив вбивство власного партнера. «Циганкову було зручно вміщувати Єгора, щоби потім звинуватити його в усьому, що стосувалося наркотиків. А потім він вирішив вбити Майдана, щоби той не розказав головним спонсорам батальйону, куди насправді пішли гроші та допомога»- стверджує Касир.

Озброєна група людей викрала Михайла Маймана. «В формі працівників СБУ, під виглядом підрозділу Формат 18 на чолі “Урагану” Артема Краснолуцького. Цей Формат 18 – це російське ДРГ. Всі замовні вбивства та подібні справи ця група Формат 18 завжди виконувала під керівництвом, за командою Андрія Циганкова, він – головний замовник», – розповідає Касир. За його інформацією, жертву мали вбити, розчленувати, а телефон відправити в напрямку Польщі та імітувати нібито втечу за кордон.

Того разу Михайлові Майману пощастило, його встигли врятувати правоохоронці. Але під час викрадення він під тиском підписав документи та батальйон таки повністю перейшов під контроль Андрія Циганкова.

На склади з гуманітарної прийшли правоохоронці, а медичне обладнання, екіпіровка, допомога для військових на фронті та цивільних з деокупованих територій врешті пішла за призначенням. Щоправда, лише та частина, яку не встиг привласнити та розпродати Андрій Циганков. Він поки що залишається на волі. Попри численні докази його злочинів, цей адвокат досі вільно гуляє вулицями столиці та продовжує кидати клієнтів та зливати інформацію про них опонентам.