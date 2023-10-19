Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте

Как реализовать свой стартап и не сдаться на стартеЧитати цю новину російською мовою
Реализация собственных бизнес-идей – это всегда позитивно и перспективно.
Реализация собственных бизнес-идей – это всегда позитивно и перспективно. Однако высокая конкуренция ставит определенные препятствия для развития разнообразных стартапов. Поэтому начинать всегда сложно и рискованно. Взять хотя бы вопрос: как найти команду для стартапа? Особенно, если речь идет об IT сфере. Желающих попробовать себя в разработке программного продукта множество. А настоящих специалистов очень мало.
Кто должен входить в команду для реализации проекта
Если цель стартапа – создание программного продукта, то коллектив должен состоять из:
-
программиста (лучше нескольких, но все зависит от масштабов);
-
менеджера;
-
тестировщика.
Команды из 3-4 человек вполне достаточно для старта. Но они должны обладать достаточным уровнем квалификации и профессионализма. Подобрать себе команду лучше, используя профессиональное рекрутинговое агентство. Таким является ITExpert. Более 7 лет опыта на рынке Украины, работа с международными партнерами, огромная база IT специалистов. Всё это позволяет доверять ITExpert, делая ее надежным помощником в подборе квалифицированного персонала.
Поможет компания и в поиске:
-
девопсов;
-
дизайнеров;
-
специалистов по организации системы безопасности;
-
системных аналитиков;
-
администраторов сетей и т.п.
Уже через 3-5 дней рекрутинговое агентство обещает предоставить первые резюме, чтобы вы не откладывали рабочие моменты в долгий ящик.
Как выбирать кандидатов в команду?
Если речь идет о стартапе и организации небольшой команды, то все ее члены должны быть на одной волне. Выбирайте специалистов, обладающих должным уровнем знаний и умеющим работать в команде.
Все кандидаты должны иметь:
-
достаточный уровень мотивации для длительной, кропотливой работы;
-
широкий спектр знаний и навыков для выполнения различных задач;
-
готовность отвечать за свои действия и, при необходимости, проявить лидерские качества.
Если всё вышеуказанное будет соблюдено, компания получится отличной. И ваш стартап не прогорит. Конечно, если идея окажется достойной. Но это уже тема для другого разговора.
Источник: Власти.нет
- 0
- 19.10.2023 10:38
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: