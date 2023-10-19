Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте

Реализация собственных бизнес-идей – это всегда позитивно и перспективно.

Реализация собственных бизнес-идей – это всегда позитивно и перспективно. Однако высокая конкуренция ставит определенные препятствия для развития разнообразных стартапов. Поэтому начинать всегда сложно и рискованно. Взять хотя бы вопрос: как найти команду для стартапа? Особенно, если речь идет об IT сфере. Желающих попробовать себя в разработке программного продукта множество. А настоящих специалистов очень мало.

Кто должен входить в команду для реализации проекта

Если цель стартапа – создание программного продукта, то коллектив должен состоять из:

программиста (лучше нескольких, но все зависит от масштабов);

менеджера;

тестировщика.

Команды из 3-4 человек вполне достаточно для старта. Но они должны обладать достаточным уровнем квалификации и профессионализма. Подобрать себе команду лучше, используя профессиональное рекрутинговое агентство. Таким является ITExpert. Более 7 лет опыта на рынке Украины, работа с международными партнерами, огромная база IT специалистов. Всё это позволяет доверять ITExpert, делая ее надежным помощником в подборе квалифицированного персонала.

Поможет компания и в поиске:

девопсов;

дизайнеров;

специалистов по организации системы безопасности;

системных аналитиков;

администраторов сетей и т.п.

Уже через 3-5 дней рекрутинговое агентство обещает предоставить первые резюме, чтобы вы не откладывали рабочие моменты в долгий ящик.

Как выбирать кандидатов в команду?

Если речь идет о стартапе и организации небольшой команды, то все ее члены должны быть на одной волне. Выбирайте специалистов, обладающих должным уровнем знаний и умеющим работать в команде.

Все кандидаты должны иметь:

достаточный уровень мотивации для длительной, кропотливой работы;

широкий спектр знаний и навыков для выполнения различных задач;

готовность отвечать за свои действия и, при необходимости, проявить лидерские качества.

Если всё вышеуказанное будет соблюдено, компания получится отличной. И ваш стартап не прогорит. Конечно, если идея окажется достойной. Но это уже тема для другого разговора.