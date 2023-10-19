Оригінал або копія: як перевірити екран телефону

Отже, ви вирішили придбати телефон із рук.

Отже, ви вирішили придбати телефон із рук. Але як визначити замінювали дисплей чи ні? А якщо заміна була на копію чи на оригінал? Давайте разом визначимо різницю між копією та оригіналом. І чи так погано купувати смартфон із копією екрану?

Візуально визначити різницю можна за такими параметрами:

Якість збирання. Оригінальні дисплеї зазвичай вищої якості та виготовлені з високою точністю. Шукайте будь-які зазори чи нерівні шви по краях.

Колір та яскравість. Передача кольорів і яскравість на оригінальних дисплеях, як правило, більш точні і яскраві. Копії можуть мати тьмяні кольори чи нерівномірну яскравість.

Сенсорна чутливість. Оригінальні дисплеї розроблені з урахуванням високої реакції на дотик. Якщо ви помітили будь-які затримки або зависання, це може бути ознакою копії.

Кути огляду. Справжні дисплеї зберігають стабільні кольори та яскравість навіть при екстремальних кутах огляду. На копіях можуть спостерігатися зміни кольору або затемнення.

Вага та товщина. Автентичні дисплеї є частиною ретельно розробленого телефону, тому вони збільшують загальну вагу та товщину. Якщо телефон здається значно легшим або товстішим, ніж повинен, можливо, всьому виною копія дисплея.

Функціональність. Перевірте всі функції, включаючи 3D Touch (якщо застосовується), автоматичну яскравість та True Tone (якщо є). Копії можуть спотворено відтворювати ці функції.

Для власників iPhone 11 моделі і вище, можна подивитися безпосередньо в налаштуваннях чи була заміна взагалі і на яку якість. У розділі «Налаштування» виберіть пункт «Основні», потім «Про цей пристрій». У цій вкладці буде список «Історія деталей та обслуговування». Якщо деталь змінювалася на оригінальну, то навпроти неї буде напис «Справжність деталі Apple».

Але є один важливий аспект! Якщо була зроблена заміна дисплея або батареї і майстер перепаював оригінальний контролер на нову запчастину, смартфон не покаже цю інформацію. Він вважатиме, що жодних змін не відбулося, адже дані, які зашифровані в контролері, залишилися колишніми.

Чому копія іноді краще, ніж оригінал?

Є бренди смартфонів, які не продають оригінальних запчастин на свою продукцію для всіх бажаючих. Не будемо далеко ходити і наведемо приклад компанії Apple. Замінити запчастину на оригінал – це надзвичайно дорого і не завжди можливо. В Україні не так багато сертифікованих сервісних центрів.

Найчастіше єдиним виходом отримати оригінальну запчастину – зняти з пристрою. Але хто розбиратиме новий смартфон на деталі? Швидше за все, це будуть телефони б/у. Тобто, деталі хоч і оригінальні, але зняті. Для людей, які в погоні лише за оригіналом, це чудовий варіант.

Високоякісні копії все складніше відрізнити від оригіналу за функціональністю та тривалістю експлуатації. Отже, якщо телефон має якісну копію дисплея, то можете не хвилюватися. Якщо ж ви сумніваєтеся в якості запчастини, то можна купити екран Айфон на Юпартс. У нас якісні копії та відмінні оригінали – надаємо гарантію.

Якщо ви вибираєте телефон, потрібно бути особливо уважним до деталей і не боятися ставити запитання. Бажаємо гарних покупок!