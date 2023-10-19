Оригінал або копія: як перевірити екран телефону

Читати цю новину російською мовою
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Отже, ви вирішили придбати телефон із рук.

Отже, ви вирішили придбати телефон із рук. Але як визначити замінювали дисплей чи ні? А якщо заміна була на копію чи на оригінал? Давайте разом визначимо різницю між копією та оригіналом. І чи так погано купувати смартфон із копією екрану?

Візуально визначити різницю можна за такими параметрами:

Якість збирання. Оригінальні дисплеї зазвичай вищої якості та виготовлені з високою точністю. Шукайте будь-які зазори чи нерівні шви по краях.

Колір та яскравість. Передача кольорів і яскравість на оригінальних дисплеях, як правило, більш точні і яскраві. Копії можуть мати тьмяні кольори чи нерівномірну яскравість.

Сенсорна чутливість. Оригінальні дисплеї розроблені з урахуванням високої реакції на дотик. Якщо ви помітили будь-які затримки або зависання, це може бути ознакою копії.

Кути огляду. Справжні дисплеї зберігають стабільні кольори та яскравість навіть при екстремальних кутах огляду. На копіях можуть спостерігатися зміни кольору або затемнення.

Вага та товщина. Автентичні дисплеї є частиною ретельно розробленого телефону, тому вони збільшують загальну вагу та товщину. Якщо телефон здається значно легшим або товстішим, ніж повинен, можливо, всьому виною копія дисплея.

Функціональність. Перевірте всі функції, включаючи 3D Touch (якщо застосовується), автоматичну яскравість та True Tone (якщо є). Копії можуть спотворено відтворювати ці функції.

Для власників iPhone 11 моделі і вище, можна подивитися безпосередньо в налаштуваннях чи була заміна взагалі і на яку якість. У розділі «Налаштування» виберіть пункт «Основні», потім «Про цей пристрій». У цій вкладці буде список «Історія деталей та обслуговування». Якщо деталь змінювалася на оригінальну, то навпроти неї буде напис «Справжність деталі Apple».

Але є один важливий аспект! Якщо була зроблена заміна дисплея або батареї і майстер перепаював оригінальний контролер на нову запчастину, смартфон не покаже цю інформацію. Він вважатиме, що жодних змін не відбулося, адже дані, які зашифровані в контролері, залишилися колишніми.

Чому копія іноді краще, ніж оригінал?

Є бренди смартфонів, які не продають оригінальних запчастин на свою продукцію для всіх бажаючих. Не будемо далеко ходити і наведемо приклад компанії Apple. Замінити запчастину на оригінал – це надзвичайно дорого і не завжди можливо. В Україні не так багато сертифікованих сервісних центрів.

Найчастіше єдиним виходом отримати оригінальну запчастину – зняти з пристрою. Але хто розбиратиме новий смартфон на деталі? Швидше за все, це будуть телефони б/у. Тобто, деталі хоч і оригінальні, але зняті. Для людей, які в погоні лише за оригіналом, це чудовий варіант.

Високоякісні копії все складніше відрізнити від оригіналу за функціональністю та тривалістю експлуатації. Отже, якщо телефон має якісну копію дисплея, то можете не хвилюватися. Якщо ж ви сумніваєтеся в якості запчастини, то можна купити екран Айфон на Юпартс. У нас якісні копії та відмінні оригінали – надаємо гарантію.

Якщо ви вибираєте телефон, потрібно бути особливо уважним до деталей і не боятися ставити запитання. Бажаємо гарних покупок!

Источник: Власти.нет

  • 12
  • 19.10.2023 16:29

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
16:29
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Україна
16:17
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
Україна
16:10
Де купити якісний корм для кошенят: посібник з вибору та купівлі
Україна
10:41
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
Світ
10:38
Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте
Світ
10:34
Как играть в Sweet Bonanza на деньги?
Світ
10:00
Центральний пульт пожежної охорони: що це?
Україна
06:18
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
Україна
12:04
Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
Україна
10:09
Крим уночі атакували безпілотники
Україна
09:36
5 причин скористатися послугами адвоката
Світ
07:00
Особливим відносинам між Ізраїлем і Росією прийшов кінець: Нетаньяху та Путін більше не спілкуються
Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Світ
09:49
Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду
Світ
09:33
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Україна
08:05
Наступ росіян на Авдіївку провалюється
Світ
09:49
Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції
Україна
17:12
Вследствие войны в Украине появилось большое количество людей с инвалидностью, число которых будет расти с каждым днем, – нардеп
Україна
17:04
Чиновниця Київської райадміністрації керувала Telegram-каналом Азарова
16:47
МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії
Світ
09:46
Ізраїльська армія завдає ударів по мережі тунелів ХАМАС
Україна
07:32
Росіяни пішли в наступ під Авдіївкою: хочуть оточити місто
Україна
21:36
Игорь Мосийчук: Западные партнеры Украины ждут, когда у нас начнется борьба с коррупцией
Світ
13:39
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою

Головне

Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Україна
19.10.2023 16:29
ТОР
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
Україна
19.10.2023 16:17
ТОР
Де купити якісний корм для кошенят: посібник з вибору та купівлі
Україна
19.10.2023 16:10

Популярне

ТОР
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
19.10.2023 16:17
ТОР
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
18.10.2023 06:18
ТОР
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
19.10.2023 10:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг