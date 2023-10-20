Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості

Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка.

Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка. Багато хто доношує одяг до дірок і купує щось нове тільки тоді, коли річ зносилася. Але дехто таки стежить за модою і намагається відповідати загальним тенденціям. Тому краще зробити правильний вибір на користь необхідного варіанту і бути задоволеним покупкою.

Особливу увагу потрібно звернути на куртки, адже їхня різноманітність ускладнює підбір та остаточну покупку. Пропонуються куртки чоловічі осінь, літні та зимові варіанти. Виходячи з цього вони відрізняються виконанням, наповненням і навіть функціоналом. Під кожен сезон бажано мати кілька варіантів, щоб чергувати їх і почуватися комфортно.

Різновиди курток

Варіантів дещо і всі вони відрізняються відповідними параметрами під конкретний сезон:

Літні. Легкі моделі для літніх вечорів, коли хочеться створити комфортні умови. Основою пошиття може бути бавовна, замша або джинсова тканина. Наявність каптура дозволить захиститися від сильного вітру або літнього дощу;

Демісезонні. Непромокаючі куртки для осінньої чи весняної негоди, коли температура нестабільна, а хочеться відчути комфортні умови. Основою пошиття також може бути джинсова тканина, шкіра та інші штучні матеріали. Може бути тонкий наповнювач у вигляді поліестеру, нейлону або холофайбера;

Зимові. Застосовуються наповнювачі Hollowsoft, Thinsulate, Slimtex, а також пух та перо. Для офіційного стилю потрібно підібрати чоловіче зимове пальто, але для повсякденного відмінно підійдуть прості куртки і парки. Наявність захисної мембрани виключить промокання.

Наповнювач і верхній матеріал обов’язково оцінюються заздалегідь, щоб знайти ідеальний варіант для вибору, а також врахувати рекомендації з прання. Розмір потрібно вибирати, виходячи з таблиці розмірів кожного виробника. Зимову куртку краще брати із запасом, адже під нею буде ще кофта.

Фасони курток

Особливих змін у чоловічій моді немає, тому багато курток, актуальних 10-15 років тому, навіть у наш час можна одягати і бути стильним. Серед актуальних варіантів можна виділити кілька популярних фасонів:

Парку. Універсальна куртка з невеликим подовженням. Наявність гумок, що стягують, дозволить захиститися від вітру і холоду. Практично всі моделі мають капюшон, а в деяких із них капюшон доповнюється хутром. Зимові моделі мають підкладку чи утеплювач. Є зовнішні накладні та внутрішні кишені;

Бомбери. Комір облягаючий, манжети доповнюються гумкою, а для пошиття може використовувати натуральна шкіра, тканина джинсова і навіть трикотаж. Такі куртки завжди можна знайти в магазині INTERTOP, де представлено великий асортимент. Для зручності підбору вони доповнені знімками з різних ракурсів;

Вітровка. Легка куртка без підкладок, що використовується для захисту від вітру та дощу. Вона дуже тонка, тому не буде помітною при носінні;

Пуховик. Зимова куртка з добрими властивостями теплоізоляції, є природний повітрообмін без втрати тепла.

Кожен із варіантів відповідає певному стилю і дозволить з комфортом сховатися від поганої погоди.