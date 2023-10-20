Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості

Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливостіЧитати цю новину російською мовою
Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка.
Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка. Багато хто доношує одяг до дірок і купує щось нове тільки тоді, коли річ зносилася. Але дехто таки стежить за модою і намагається відповідати загальним тенденціям. Тому краще зробити правильний вибір на користь необхідного варіанту і бути задоволеним покупкою.
Особливу увагу потрібно звернути на куртки, адже їхня різноманітність ускладнює підбір та остаточну покупку. Пропонуються куртки чоловічі осінь, літні та зимові варіанти. Виходячи з цього вони відрізняються виконанням, наповненням і навіть функціоналом. Під кожен сезон бажано мати кілька варіантів, щоб чергувати їх і почуватися комфортно.
Різновиди курток
Варіантів дещо і всі вони відрізняються відповідними параметрами під конкретний сезон:
- Літні. Легкі моделі для літніх вечорів, коли хочеться створити комфортні умови. Основою пошиття може бути бавовна, замша або джинсова тканина. Наявність каптура дозволить захиститися від сильного вітру або літнього дощу;
- Демісезонні. Непромокаючі куртки для осінньої чи весняної негоди, коли температура нестабільна, а хочеться відчути комфортні умови. Основою пошиття також може бути джинсова тканина, шкіра та інші штучні матеріали. Може бути тонкий наповнювач у вигляді поліестеру, нейлону або холофайбера;
- Зимові. Застосовуються наповнювачі Hollowsoft, Thinsulate, Slimtex, а також пух та перо. Для офіційного стилю потрібно підібрати чоловіче зимове пальто, але для повсякденного відмінно підійдуть прості куртки і парки. Наявність захисної мембрани виключить промокання.
- Парку. Універсальна куртка з невеликим подовженням. Наявність гумок, що стягують, дозволить захиститися від вітру і холоду. Практично всі моделі мають капюшон, а в деяких із них капюшон доповнюється хутром. Зимові моделі мають підкладку чи утеплювач. Є зовнішні накладні та внутрішні кишені;
- Бомбери. Комір облягаючий, манжети доповнюються гумкою, а для пошиття може використовувати натуральна шкіра, тканина джинсова і навіть трикотаж. Такі куртки завжди можна знайти в магазині INTERTOP, де представлено великий асортимент. Для зручності підбору вони доповнені знімками з різних ракурсів;
- Вітровка. Легка куртка без підкладок, що використовується для захисту від вітру та дощу. Вона дуже тонка, тому не буде помітною при носінні;
- Пуховик. Зимова куртка з добрими властивостями теплоізоляції, є природний повітрообмін без втрати тепла.
Источник: Власти.нет
- 0
- 20.10.2023 14:12
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: