Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості

Читати цю новину російською мовою
Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості
Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка.

Консервативність у питаннях вибору одягу – ключова особливість чоловіка. Багато хто доношує одяг до дірок і купує щось нове тільки тоді, коли річ зносилася. Але дехто таки стежить за модою і намагається відповідати загальним тенденціям. Тому краще зробити правильний вибір на користь необхідного варіанту і бути задоволеним покупкою.

Особливу увагу потрібно звернути на куртки, адже їхня різноманітність ускладнює підбір та остаточну покупку. Пропонуються куртки чоловічі осінь, літні та зимові варіанти. Виходячи з цього вони відрізняються виконанням, наповненням і навіть функціоналом. Під кожен сезон бажано мати кілька варіантів, щоб чергувати їх і почуватися комфортно.

Різновиди курток

Варіантів дещо і всі вони відрізняються відповідними параметрами під конкретний сезон:

  • Літні. Легкі моделі для літніх вечорів, коли хочеться створити комфортні умови. Основою пошиття може бути бавовна, замша або джинсова тканина. Наявність каптура дозволить захиститися від сильного вітру або літнього дощу;
  • Демісезонні. Непромокаючі куртки для осінньої чи весняної негоди, коли температура нестабільна, а хочеться відчути комфортні умови. Основою пошиття також може бути джинсова тканина, шкіра та інші штучні матеріали. Може бути тонкий наповнювач у вигляді поліестеру, нейлону або холофайбера;
  • Зимові. Застосовуються наповнювачі Hollowsoft, Thinsulate, Slimtex, а також пух та перо. Для офіційного стилю потрібно підібрати чоловіче зимове пальто, але для повсякденного відмінно підійдуть прості куртки і парки. Наявність захисної мембрани виключить промокання.
Наповнювач і верхній матеріал обов’язково оцінюються заздалегідь, щоб знайти ідеальний варіант для вибору, а також врахувати рекомендації з прання. Розмір потрібно вибирати, виходячи з таблиці розмірів кожного виробника. Зимову куртку краще брати із запасом, адже під нею буде ще кофта.
Фасони курток
Особливих змін у чоловічій моді немає, тому багато курток, актуальних 10-15 років тому, навіть у наш час можна одягати і бути стильним. Серед актуальних варіантів можна виділити кілька популярних фасонів:
  • Парку. Універсальна куртка з невеликим подовженням. Наявність гумок, що стягують, дозволить захиститися від вітру і холоду. Практично всі моделі мають капюшон, а в деяких із них капюшон доповнюється хутром. Зимові моделі мають підкладку чи утеплювач. Є зовнішні накладні та внутрішні кишені;
  • Бомбери. Комір облягаючий, манжети доповнюються гумкою, а для пошиття може використовувати натуральна шкіра, тканина джинсова і навіть трикотаж. Такі куртки завжди можна знайти в магазині INTERTOP, де представлено великий асортимент. Для зручності підбору вони доповнені знімками з різних ракурсів;
  • Вітровка. Легка куртка без підкладок, що використовується для захисту від вітру та дощу. Вона дуже тонка, тому не буде помітною при носінні;
  • Пуховик. Зимова куртка з добрими властивостями теплоізоляції, є природний повітрообмін без втрати тепла.
Кожен із варіантів відповідає певному стилю і дозволить з комфортом сховатися від поганої погоди.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 20.10.2023 14:12

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:12
Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості
Україна
12:13
Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ
Світ
06:10
Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна
Україна
16:29
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Україна
16:17
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
Україна
16:10
Де купити якісний корм для кошенят: посібник з вибору та купівлі
Україна
10:41
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
Світ
10:38
Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте
Світ
10:34
Как играть в Sweet Bonanza на деньги?
Світ
10:00
Центральний пульт пожежної охорони: що це?
Україна
06:18
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
Україна
12:04
Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
Україна
10:09
Крим уночі атакували безпілотники
Україна
09:36
5 причин скористатися послугами адвоката
Світ
07:00
Особливим відносинам між Ізраїлем і Росією прийшов кінець: Нетаньяху та Путін більше не спілкуються
Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Світ
09:49
Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду
Світ
09:33
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Україна
08:05
Наступ росіян на Авдіївку провалюється
Світ
09:49
Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції
Україна
17:12
Вследствие войны в Украине появилось большое количество людей с инвалидностью, число которых будет расти с каждым днем, – нардеп
Україна
17:04
Чиновниця Київської райадміністрації керувала Telegram-каналом Азарова
16:47
МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії
Світ
09:46
Ізраїльська армія завдає ударів по мережі тунелів ХАМАС

Головне

Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості
Україна
20.10.2023 14:12
ТОР
Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ
Україна
20.10.2023 12:13
ТОР
Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна
Світ
20.10.2023 06:10

Популярне

ТОР
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
19.10.2023 16:17
ТОР
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
19.10.2023 16:29
ТОР
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
19.10.2023 10:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг