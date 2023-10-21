Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами та безпілотниками

Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи - ворог повторно вдарив по місту ракетами та БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Перед цим, ввечері п’ятниці, росіяни поцілили ракетою по дачному кооперативу. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Через атаку сталася пожежа, пошкоджено три будинки.