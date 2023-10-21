Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами та безпілотниками

Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами та безпілотникамиЧитати цю новину російською мовою
Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи - ворог повторно вдарив по місту ракетами та БпЛА.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Перед цим, ввечері п’ятниці, росіяни поцілили ракетою по дачному кооперативу. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.
Через атаку сталася пожежа, пошкоджено три будинки.
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- 21.10.2023 07:38
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