Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі

В суботу, 21 жовтня, росіяни вдарили по Харківщині з, попередньо, ЗРК С-300, влучивши у термінал “Нової пошти”.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару окупантів 6 людей загинули, ще 14 осіб госпіталізували із пораненнями. Всі загиблі та постраждалі – це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу «Нової пошти».

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

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