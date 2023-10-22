Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі

Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загибліЧитати цю новину російською мовою
В суботу, 21 жовтня, росіяни вдарили по Харківщині з, попередньо, ЗРК С-300, влучивши у термінал “Нової пошти”.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару окупантів 6 людей загинули, ще 14 осіб госпіталізували із пораненнями. Всі загиблі та постраждалі – це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу «Нової пошти».
Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.
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- 22.10.2023 06:50
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