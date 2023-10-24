Судимий за грабіж єдинорос переміг прибиральницю на виборах у Забайкальському краї РФ

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Судимий за грабіж єдинорос переміг прибиральницю на виборах у Забайкальському краї РФ
У Забайкальському краї відбулися дострокові вибори мера Стрєтенська. За попередніми даними, переможцем став член «Єдиної Росії» В'ячеслав Пахомов, раніше засуджений за грабіж.

Про це повідомив регіональний виборчком.

У голосуванні взяла участь 651 особа — менше 15% від загальної кількості виборців. Конкурентами єдиноросу були 22-річна начальниця відділу кадрів в адміністрації Стрєтенського району Поліна Пляскіна та прибиральниця Ольга Ємельянова.

Виборчком зазначив, що Пахомов погасив судимість у 2011 році. На момент проведення виборів він працював у міській адміністрації заступником голови з питань ЖКГ.

Минулого мера Стрєтенська Євгена Киргизова зняли з посади після того, як він влаштував ДТП. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, глава міста врізався в припарковану машину, а потім намагався відбитися сокирою від поліцейських, які приїхали його затримати.

Главою Стрєтенська Киргизов став у березні 2022 року. Він також мав зняту у 2016 році судимість одразу за трьома статтями: «Хуліганство», «Умисне знищення чи пошкодження майна», «Застосування насильства щодо представника влади».

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  • 24.10.2023 07:59
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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