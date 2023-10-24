Історія віскі Джон Вокер

Читати цю новину російською мовою
Історія віскі Джон Вокер
Джон Вокер, виходець із сім'ї фермерів, після смерті батька 1820 року, будучи підлітком, очолив сімейну справу — бакалею. Після зміни законодавства про акцизи у 1823 році продаж алкоголю став вигідною справою.

Джон Вокер, виходець із сім’ї фермерів, після смерті батька 1820 року, будучи підлітком, очолив сімейну справу — бакалею. Після зміни законодавства про акцизи у 1823 році продаж алкоголю став вигідною справою. І молодий бакалійник, який сам мав славу тверезника, почав продавати у своєму магазині міцні напої.

Він почав змішувати односолодові віскі для отримання оригінальних купажів. Покупцям подобався алкоголь, який можна було купити у бакалеї. Згодом Джон почав клеїти на пляшки етикетки зі своїм ім’ям. Бренд збільшував популярність. Купажований віскі нарощував популярність. Більш легкий і солодкий напій коштував дешевше, тому сподобався широкій аудиторії. Після смерті Джона його син та онук доклали максимум зусиль, щоб їх продукти вийшли на великий ринок та обійшли конкурентів. Незабаром віскі Johnnie Walker почали продавати у фірмовій пляшці квадратної форми. Вона виділяла продукти бренду над ринком. А ще така форма сприяла тому, що в шухляду поміщалося більше пляшок, менше стало бою.

Ще одна відмінна риса пляшки Johnnie Walker – етикетка, розташована під кутом. Клеять її нерівно спеціально. Так вдається зробити текст помітнішим. Завдяки діловим поступам нащадків Джона Вокера продажі віскі бренду в 1865 році зросли до 500 тисяч літрів на рік. Його продавали не тільки у Європі, а й у Америку, Австралію.

У 1893 окери викупили винокурню Cardhu, щоб самостійно виробляти солодові віскі. Цей крок прибрав віскі Cardhu із ринку. Це дозволило Вокерам просунутися вгору ще швидше. Односолодовий скотч Cardhu став основою Old Highland Whisky та всіх його варіацій, які з’явилися пізніше. Йдеться про сорти, випущені 1909 року. Бренд розширив лінійку і запропонував ринку три купажовані віскі: Old Highland, Special OH та Extra Special OH. Ці три сорти отримали кольорові етикетки: білу, червону та чорну відповідно. Пізніше Олд Хайленд перейменували на White Label, Special OH – на Red Label, а Extra Special OH – на Black Label.

Поступово бренд викуповував частки місцевих винокурень. Це забезпечило стабільне постачання односолодового віскі з усієї Шотландії і, як результат, розширення лінійки. 1925 року компанія увійшла до складу концерну Distillers. 1986 року її купила Guinness, а 1997 року Guinness об’єдналася з Grand Metropolitan, утворивши Diageo.

Смак віскі Johnnie Walker

Загальною рисою букетів називають м’якість та ноти ванілі. На цьому подібність віскі Johnnie Walker закінчується.

  • Ред Лейбл відрізняють ноти чорного перцю та спецій.

  • У Блек Лейбл у букеті дерев’яні ноти, оточені відтінками спецій та вершкового ірису.

  • Green Label цінують за ноти шоколаду та дерева, спецій, горіхів та фруктів.

  • У Блю Лейбл у букеті виражені карамельні та шоколадні ноти.

Купити віскі відомого бренду можна у магазині MAUDAU. Вся продукція оригінальна та запропонована за вигідною ціною.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 24.10.2023 09:41

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
09:41
Історія віскі Джон Вокер
Світ
07:59
Судимий за грабіж єдинорос переміг прибиральницю на виборах у Забайкальському краї РФ
Україна
07:23
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атаку
Україна
22:16
Блогера Домбровського викрив його товариш та забрав собі розкручений ютуб-канал
Україна
13:57
Риють тунелі: під Авдіївкою росіяни застосували нову тактику
Україна
10:36
Блогер відверто послав очільника Сумської ОВА Володимира Артюха на Х…Й
Україна
06:37
Російський наступ на Авдіївку повторив український під Запоріжжям
Україна
06:50
Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі
Україна
07:38
Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами та безпілотниками
Світ
06:58
США та ЄС тиснуть на Ізраїль, щоб відкласти початок наземної операції в Газі
Україна
15:19
Порівняння iPad Air 5 та iPad Pro: що вибрати?
Україна
14:12
Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості
Україна
12:13
Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ
Світ
06:10
Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна
Україна
16:29
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Україна
16:17
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир
Україна
16:10
Де купити якісний корм для кошенят: посібник з вибору та купівлі
Україна
10:41
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
Світ
10:38
Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте
Світ
10:34
Как играть в Sweet Bonanza на деньги?
Світ
10:00
Центральний пульт пожежної охорони: що це?
Україна
06:18
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
Україна
12:04
Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
Україна
10:09
Крим уночі атакували безпілотники
Україна
09:36
5 причин скористатися послугами адвоката

Головне

Україна
06:50
Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі
Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Історія віскі Джон Вокер
Україна
24.10.2023 09:41
ТОР
Судимий за грабіж єдинорос переміг прибиральницю на виборах у Забайкальському краї РФ
Світ
24.10.2023 07:59
ТОР
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атаку
Україна
24.10.2023 07:23

Популярне

ТОР
Блогер відверто послав очільника Сумської ОВА Володимира Артюха на Х…Й
23.10.2023 10:36
ТОР
Російський наступ на Авдіївку повторив український під Запоріжжям
23.10.2023 06:37
ТОР
Риють тунелі: під Авдіївкою росіяни застосували нову тактику
23.10.2023 13:57

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг