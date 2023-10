Історія віскі Джон Вокер

Джон Вокер, виходець із сім’ї фермерів, після смерті батька 1820 року, будучи підлітком, очолив сімейну справу — бакалею. Після зміни законодавства про акцизи у 1823 році продаж алкоголю став вигідною справою. І молодий бакалійник, який сам мав славу тверезника, почав продавати у своєму магазині міцні напої.

Він почав змішувати односолодові віскі для отримання оригінальних купажів. Покупцям подобався алкоголь, який можна було купити у бакалеї. Згодом Джон почав клеїти на пляшки етикетки зі своїм ім’ям. Бренд збільшував популярність. Купажований віскі нарощував популярність. Більш легкий і солодкий напій коштував дешевше, тому сподобався широкій аудиторії. Після смерті Джона його син та онук доклали максимум зусиль, щоб їх продукти вийшли на великий ринок та обійшли конкурентів. Незабаром віскі Johnnie Walker почали продавати у фірмовій пляшці квадратної форми. Вона виділяла продукти бренду над ринком. А ще така форма сприяла тому, що в шухляду поміщалося більше пляшок, менше стало бою.

Ще одна відмінна риса пляшки Johnnie Walker – етикетка, розташована під кутом. Клеять її нерівно спеціально. Так вдається зробити текст помітнішим. Завдяки діловим поступам нащадків Джона Вокера продажі віскі бренду в 1865 році зросли до 500 тисяч літрів на рік. Його продавали не тільки у Європі, а й у Америку, Австралію.

У 1893 окери викупили винокурню Cardhu, щоб самостійно виробляти солодові віскі. Цей крок прибрав віскі Cardhu із ринку. Це дозволило Вокерам просунутися вгору ще швидше. Односолодовий скотч Cardhu став основою Old Highland Whisky та всіх його варіацій, які з’явилися пізніше. Йдеться про сорти, випущені 1909 року. Бренд розширив лінійку і запропонував ринку три купажовані віскі: Old Highland, Special OH та Extra Special OH. Ці три сорти отримали кольорові етикетки: білу, червону та чорну відповідно. Пізніше Олд Хайленд перейменували на White Label, Special OH – на Red Label, а Extra Special OH – на Black Label.

Поступово бренд викуповував частки місцевих винокурень. Це забезпечило стабільне постачання односолодового віскі з усієї Шотландії і, як результат, розширення лінійки. 1925 року компанія увійшла до складу концерну Distillers. 1986 року її купила Guinness, а 1997 року Guinness об’єдналася з Grand Metropolitan, утворивши Diageo.

Смак віскі Johnnie Walker

Загальною рисою букетів називають м’якість та ноти ванілі. На цьому подібність віскі Johnnie Walker закінчується.

Ред Лейбл відрізняють ноти чорного перцю та спецій.

У Блек Лейбл у букеті дерев’яні ноти, оточені відтінками спецій та вершкового ірису.

Green Label цінують за ноти шоколаду та дерева, спецій, горіхів та фруктів.

У Блю Лейбл у букеті виражені карамельні та шоколадні ноти.

