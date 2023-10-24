Глава МЗС Китаю летить у США: готується зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

З 26 по 28 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться у Вашингтоні з директором Центральної комісії із закордонних справ Комуністичної партії Китаю (КПК) та міністром закордонних справ КНР Ван І.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Також оголошено, що під час зустрічі Ентоні Блінкен та Ван І обговорять широкий спектр питань, що стосуються двох країн, регіонів їхнього стику чи глобального благополуччя, в рамках зусиль щодо конструктивного управління відносинами між США та Китаєм та підтримки відкритих каналів комунікації.

«Сполучені Штати мають намір продовжувати використовувати дипломатичні засоби для захисту своїх інтересів і цінностей, вирішення розбіжностей і просування вперед співпраці щодо вирішення глобальних проблем», – йдеться у заяві.

За попередніми даними, візит Ван І до Вашингтона запланований для підготовки майбутньої зустрічі між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Джо Байденом.