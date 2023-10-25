На Близький Схід прибула ескадрилья F-16 із США

До близькосхідного регіону прибув 119-й експедиційний винищувальний авіазагін Національної гвардії.

Як повідомило ВВС, про це заявив прессекретар міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер,

Ескадрилья складається із винищувачів F-16. Де саме її буде дислоковано, у Пентагоні не розкривають.

За словами Райдера, перекидання було здійснено у світлі помітного посилення загроз для інтересів США на Близькому Сході.

«Ми спостерігаємо перспективу більш значної ескалації щодо американських сил і персоналу по всьому регіону в найближчому майбутньому, яка походить від іранських підручних і зрештою від самого Ірану», – наводить слова Райдера агентство Associated Press.

Представник Пентагону нагадав, що останнім часом було здійснено щонайменше 13 атак на об’єкти та військовослужбовців США в Іраку та Сирії. За його словами, США не забаряться із рішучими діями, якщо це буде потрібно для захисту їхніх сил та інтересів у регіоні.

Практично одночасно з цим стало відомо, що Австралія також направляє на Близький Схід свої війська та військово-транспортні літаки через посилення занепокоєння за австралійських громадян, які перебувають у регіоні, та на випадок подальшого погіршення ситуації.