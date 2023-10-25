Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою з тротилом

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Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою з тротилом
На початку січня 2023 року колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пропонував президенту РФ Володимиру Путіну вдарити по великому місту України космічною ракетою "Союз", начиненою вибухівкою.

Про це повідомив Bild.

У розпорядження видання потрапили аудіозаписи розмов, у яких, як стверджується, Рогозін обговорює деталі організації удару із гендиректором ракетно-космічного центру «Прогрес» Дмитром Барановим.

На записі Рогозін та Баранов обговорюють можливість того, щоб ракета у напрямку України «прилетіла з півночі, а не зі сходу», тобто з російського космодрому Плесецьк в Архангельській області замість космодрому Східний на кордоні з Китаєм. Таким чином, на борту можна буде перевозити більше вибухових речовин.

«Зі сходу це буде 7,5 тонн, з півночі — 10 тонн. Ну, ви можете відняти тонну для безпеки, тож це 6,5 і 9 тонн», — пояснює Баранов.

Баранов стверджує, що 50-метрова ракета-носій може прямувати «у будь-якому напрямі, який ми хочемо», проте є проблема: через надзвуковий вхід в атмосферу існуючі важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться при швидкості 6 км/сек.

Екс-глава «Роскосмосу» називає Володимира Путіна «нашим великим і жахливим» і каже, що передасть йому план через главу адміністрації президента Антона Вайно.

Пізніше в телефонній розмові він розповідає Баранову, що Вайно був дуже зацікавлений і попросив надати папір, щоб передати Путіну.

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  • 25.10.2023 07:34
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