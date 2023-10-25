Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою з тротилом

Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою з тротиломЧитати цю новину російською мовою
На початку січня 2023 року колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пропонував президенту РФ Володимиру Путіну вдарити по великому місту України космічною ракетою "Союз", начиненою вибухівкою.
Про це повідомив Bild.
У розпорядження видання потрапили аудіозаписи розмов, у яких, як стверджується, Рогозін обговорює деталі організації удару із гендиректором ракетно-космічного центру «Прогрес» Дмитром Барановим.
На записі Рогозін та Баранов обговорюють можливість того, щоб ракета у напрямку України «прилетіла з півночі, а не зі сходу», тобто з російського космодрому Плесецьк в Архангельській області замість космодрому Східний на кордоні з Китаєм. Таким чином, на борту можна буде перевозити більше вибухових речовин.
«Зі сходу це буде 7,5 тонн, з півночі — 10 тонн. Ну, ви можете відняти тонну для безпеки, тож це 6,5 і 9 тонн», — пояснює Баранов.
Баранов стверджує, що 50-метрова ракета-носій може прямувати «у будь-якому напрямі, який ми хочемо», проте є проблема: через надзвуковий вхід в атмосферу існуючі важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться при швидкості 6 км/сек.
Екс-глава «Роскосмосу» називає Володимира Путіна «нашим великим і жахливим» і каже, що передасть йому план через главу адміністрації президента Антона Вайно.
Пізніше в телефонній розмові він розповідає Баранову, що Вайно був дуже зацікавлений і попросив надати папір, щоб передати Путіну.
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- 25.10.2023 07:34
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