Розшукуються ірпінські аферисти, наркобариги і педофіли

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Розшукуються ірпінські аферисти, наркобариги і педофіли
Пара шахраїв з Ірпіня, що опікується call-центрами, ще й займається секс-злочинами: злодії “накачують” своїх жертв наркотиками, а потім за гроші шантажують людей відео з їхніми згвалтуваннями.

Про це повідомив у Facebook Ігор Мосійчук.

За його словами, співучасники видають з себе сімейну пару – Пилипець Василь Іванович 23.11.1995 року народження, ІПН 3502513259, телефон: +380 (68) 000 27 77 та Шульга Альбіна Ігорівна, 19.10.2001 року народження, ІПН 3718200348, телефон: +380 (99) 193 02 03 – професійні шахраї та гвалтівники-педофіли без жодних моральних принципів.

По-перше, вони займаються call-центрами (так званими офісами), через які, зловживаючи довірою, виманюють гроші у жителів ЄС та США.

По-друге, вони вчиняють огидні секс-злочини, накачуючи жертв токсичними наркотиками під назвою «Меф», «Мяу», «Цьом». Жертвами секс-злочинів цих гвалтівників-педофілів на сьогодні вже стали і неповнолітні дівчата!

По-третє, Шульга Альбіна родом з Курахово Донецької області. Її родичі — зрадники і нині воюють за ДНР. На початку вторгнення Шульга вже затримувалася СБУ за підозрою у шпіонажі, але потім її випустили.

Злочинна схема цих діє таким чином

“Альбіна Шульга знайомиться з молодими жінками та неповнолітніми дівчатами із забезпечених сімей, затягує їх у компанію, запрошує на вечірки. Потім на зустрічі долучається і Василь Пилипець, бивший податківець.

Нічого не підозрюючим дівчатам зловмисники у келих з вином чи з безалкогольним напоєм або просто водою непомітно підмішують потужний наркотик у вигляді порошку або капсули. Жінка не розуміє, що відбувається і думає, що забагато випила чи з’їла щось не те. Вона втрачає пам’ять, свідомо не контролює свої дії і не зможе згадати події, що з нею відбувались (повна або часткова амнезія). Далі зловмисники гвалтують дівчат. без їхньої згоди, знімаючи все це на відео, яким потім і шантажують та цинічно виманюють гроші із жертв та їхніх рідних. Дівчата можуть взагалі не пам’ятати чи був статевий зв’язок як такий”, – пояснив Мосійчук.

Як діє «Меф» і чим небезпечний цей наркотик

Зловмисники користуються дією потужного наркотика. Його дія викликає гіпер піднятий настрій, бажання поговорити, довіру до людей, а ще неконтрольоване сексуальне збудження, підвищується збудливість центральної нервової системи. Порушується пам’ять та концентрація уваги, також неминучі запаморочення.

Ці нові «колеса» використовуються зазвичай для розгальмовування сексуальної сфери з притупленням спогадів. Зазвичай підмішують в алкоголь, переважно в слабоалкогольні напої, бо якщо напій міцний, то станеться перевага ефекту у бік седації.

Виробники наркотиків поєднують в «Меф»кілька компонентів. Міксують зазвичай: мефедрон та напівсинтетичну психоактивну сполуку амфетамінового ряду, або амфетамін та барбітурати, або мефедрон і амфетамін і ще дуже різні варіанти і з більшою кількістю компонентів. Вживання таких наркотиків викликає тривалі неврологічні порушення і загальну серйозну інтоксикацію організму. Може спричинити втрату свідомості та смерть потерпілих.

“Звертаюсь до жертв цих злочинів або тих, хто став свідками кримінальних дій цих двох злочинців. Дівчата, – не мовчіть! повідомляйте про злочини особисто мені у приватні повідомлення! По цим двом вже розслідуються кримінальні провадження і ці покидьки будуть сидіти за гратами!”, – наголосив Мосійчук.

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  • 25.10.2023 09:51
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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