Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post

Читати цю новину російською мовою
Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post
Україна та Росія ведуть непублічні переговори щодо обміну полоненими, «зернову угоду» та повернення українських дітей.

Про це повідомило The Washington Post.

Видання уточнює, що для контактів обидві сторони іноді використовують різних посередників, зокрема Туреччину, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Ватикан та МКЧХ.

Більшість переговорів, за даними WP, відбувається безпосередньо між окремими представниками, зокрема під час особистих зустрічей на українсько-російському кордоні та в Стамбулі.

Жодна із сторін не прагне афішувати існування цих каналів комунікації.

«Вони вороги, але якщо ми говоримо про переговорний процес, то цей конфлікт інтересів має бути подоланий. Ми розуміємо – що б не сталося, які б стосунки у нас зараз не були, ми, українці, зацікавлені у поверненні наших захисників, і якщо ми будемо відкидати всі канали комунікації, ми не зможемо цього зробити», – сказав Дмитро Усов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, який займається переговорами щодо обміну полоненими.

  • 12
  • 25.10.2023 16:04
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:04
Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post
12:46
Лайфхаки для казино Slotoking
Україна
12:39
Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.
Світ
11:54
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати з США
Україна
10:09
У Бердянську підірвали автівку російського військового: він загинув
Україна
09:51
Розшукуються ірпінські аферисти, наркобариги і педофіли
Світ
07:34
Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою з тротилом
Світ
06:36
На Близький Схід прибула ескадрилья F-16 із США
Світ
10:38
Глава МЗС Китаю летить у США: готується зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
Україна
09:41
Історія віскі Джон Вокер
Світ
07:59
Судимий за грабіж єдинорос переміг прибиральницю на виборах у Забайкальському краї РФ
Україна
07:23
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атаку
Україна
22:16
Блогера Домбровського викрив його товариш та забрав собі розкручений ютуб-канал
Україна
13:57
Риють тунелі: під Авдіївкою росіяни застосували нову тактику
Україна
10:36
Блогер відверто послав очільника Сумської ОВА Володимира Артюха на Х…Й
Україна
06:37
Російський наступ на Авдіївку повторив український під Запоріжжям
Україна
06:50
Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі
Україна
07:38
Вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами та безпілотниками
Світ
06:58
США та ЄС тиснуть на Ізраїль, щоб відкласти початок наземної операції в Газі
Україна
15:19
Порівняння iPad Air 5 та iPad Pro: що вибрати?
Україна
14:12
Чоловічі куртки: різноманітність видів та їх особливості
Україна
12:13
Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ
Світ
06:10
Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна
Україна
16:29
Оригінал або копія: як перевірити екран телефону
Україна
16:17
Як крали гроші та гуманітарку через батальйон “Архангела Михаїла” та возили наркотики – розповів боєць Касир

Головне

Світ
16:04
Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post
Україна
06:50
Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: є загиблі
Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post
Світ
25.10.2023 16:04
ТОР
Лайфхаки для казино Slotoking
25.10.2023 12:46
ТОР
Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.
Україна
25.10.2023 12:39

Популярне

ТОР
Розшукуються ірпінські аферисти, наркобариги і педофіли
25.10.2023 09:51
ТОР
Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.
25.10.2023 12:39
ТОР
Блогера Домбровського викрив його товариш та забрав собі розкручений ютуб-канал
23.10.2023 22:16

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг