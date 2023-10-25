Україна та Росія ведуть таємні переговори, – The Washington Post

Україна та Росія ведуть непублічні переговори щодо обміну полоненими, «зернову угоду» та повернення українських дітей.

Про це повідомило The Washington Post.

Видання уточнює, що для контактів обидві сторони іноді використовують різних посередників, зокрема Туреччину, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Ватикан та МКЧХ.

Більшість переговорів, за даними WP, відбувається безпосередньо між окремими представниками, зокрема під час особистих зустрічей на українсько-російському кордоні та в Стамбулі.

Жодна із сторін не прагне афішувати існування цих каналів комунікації.

«Вони вороги, але якщо ми говоримо про переговорний процес, то цей конфлікт інтересів має бути подоланий. Ми розуміємо – що б не сталося, які б стосунки у нас зараз не були, ми, українці, зацікавлені у поверненні наших захисників, і якщо ми будемо відкидати всі канали комунікації, ми не зможемо цього зробити», – сказав Дмитро Усов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, який займається переговорами щодо обміну полоненими.