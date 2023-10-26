Ірпінський аферист, наркобарига і педофіл раніше двічі притягувався до відповідальності за звіряче побиття власної матері

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Ірпінський аферист, наркобарига і педофіл раніше двічі притягувався до відповідальності за звіряче побиття власної матері
ЗМІ писали по двох шахраїв з Ірпіня, що опікуються call-центрами, ще й займаються секс-злочинами: злодії “накачують” своїх жертв наркотиками, а потім за гроші шантажують людей відео з їхніми згвалтуваннями.

Наразі у Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні судові справи за участю головного з наших негідників фігурантів Пилипченця В.І.:

1. Справа № 3-778/11, Міжгірський районний суд Закарпатської області, суддя Гайдур А.Ю., по притягненню Пилипчинця В.І. до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП України. (керував т/з у стані алкогольного сп’яніння)

22.12.2011 постановою суду Пилипчинця В.І. вирішено визнати винним за ст. 130 ч.1 КУпАП і піддати штрафу у сумі 3000 (три тисячі) грн. у доход держави.

2. Справа № 302/1211/22, Міжгірський районний суд Закарпатської області, суддя Сидоренко Ю.В., за заявою Пилипчинця В.І. про встановлення факту, що має юридичне значення.

07.11.2022 рішенням суду ухвалено встановити факт постійного догляду Пилипчинця В.І. за Блинда Й.І.

3. Справа № 302/1081/19, Міжгірський районний суд Закарпатської області, суддя Кривка В.П., по притягненню Пилипчинця В.І. до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 ч. 1 КУпАП України. (побив свою матір)

06.09.2019 постановою суду ухвалено Пилипчинця В.І. визнати винуватим у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 173-2 ч.1 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 170 (сто сімдесят грн.).

4. Справа № 302/1308/19, Міжгірський районний суд Закарпатської області, суддя Кривка В.П., по притягненню Пилипчинця В.І. до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 ч. 1 КУпАП України. (побив свою матір)

12.11.2019 постановою суду ухвалено Пилипчинця В.І. визнати винуватим у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 173-2 ч.2 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді штрафу в сумі 500 (п`ятсот) грн.

5. Справа № 299/3315/16-п, Виноградівський районний суд Закарпатської області, суддя Трагнюк В.Р., по притягненню Пилипчинця В.І. до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП України. (керував т/з у стані алкогольного сп’яніння)

20.12.2016 постановою суду ухвалено провадження по адміністративній справі відносно Пилипчинця В.І. за ч.1 ст.130 КУпАП, закрити у звязку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення на підставі п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП.

6. Справа № 706/1296/12, Міжгірський районний суд Закарпатської області, суддя Кривка В.П., по притягненню Пилипчинця В.І. до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 ч. 1 КУпАП України. (побив свою матір)

31.07.2012 постановою суду ухвалено Пилипчинця В.І. визнати винним у вчиненні адмінправопорушення передбаченого ст.173-2 ч.1 КУпАП та піддати адмінарешту строком на 5 (пять) діб.

7. Справа № 299/1362/14-ц, Виноградівський районний суд Закарпатської області, суддя Рішко Г.І. за позовом Пилипчинця В.І. до Виноградівського РУЮ у Закарпатській області про визнання права власності на нерухоме майно.

22.05.2014 рішенням суду ухвалено визнати за Пилипчинцем В.І. право власності в цілому на будівлю «Пункт штучного запліднення», за інвентарним № 95, 1984 року побудови, загальною площею 81 кв.м., розташованої в АДРЕСА_1, Закарпатської області.

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  • 26.10.2023 15:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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