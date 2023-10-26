Сергей Пашинский: печальный конец оружейного барона

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Сергей Пашинский: печальный конец оружейного барона
В Украине закончилась эра "оружейных баронов", зарабатывающих сверхприбыли на поставках оружия с черных рынков Балкан и стран постсоветского пространства.

Впрочем, некоторые одиозные личности как Сергей Пашинский, пытаются интегрироваться в структуру МО и остаться в схемах не только по закупках оружия, но и по его производству.

Как сообщает The New York Times в статье посвященной коррупционным схемам и спекулятивных доходам полученных Сергеем Пашинским на поставках оружия украинской армии, связанная с єкс-нардепом “Украинская Бронетехника” стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. В статье детально разбираются не только схемы поставок оружия через Пашинского, но и указываются причины, по которым украинское правительство и Владимир Зеленский были вынуждены в начале большой войны обратиться за помощью в покупке оружия к “символу коррупции прошлого”.

Если обратить внимание на тайминг, статья в NYT о Сергее Пашинском выходит 13 августа 2023 года, когда среди истеблишмента США уже не было секретом назначение нового министра обороны в Украине. В это время кандидатура Рустема Умерова уже была согласована с основными акторами в США, а украинское МО во главе с Алексеем Резниковым сотрясали громкие коррупционные скандалы, предшествующие его отставке. В этом контексте, статья в NYT дает четкий посыл о необходимости не только замены Резникова, но и требование отодвинуть все токсичные фигуры от средств выделяемых США на покупку и производство оружия в Украине.

Более того, в своем расследовании NYT упоминает также и работу сына Сергея Пашинского Антона в оборонном секторе страны. В статье непрозрачно намекают, что Антон Пашинский не может занимать пост в государственной компании по производству оружия, в связи с коррупционной деятельностью отца. По информации наших источников, единственная причина по которой младший Пашинский до сих пор имеет отношение к госпредприятию – незавершенное расследование правоохранителей в отношении его деятельности на занимаемом посту в КБ “Луч”. Напомним, по запросу правоохранителей работу КБ “Луч” проверяет Госаудитслужба. Считаем что ближайшем временем нас ждут новости от правоохранителей с оценкой заслуг Антона Пашинского в КБ “Луч”, или, как минимум отстранение его от занимаемой должности.

По информации наших источников в Кабмине, Сергей Пашинский хорошо понимает ситуацию что сложилась, но пытается сохранить влияние на МО путем политических интриг и медийного шантажа. Самый яркий пример, это скандал вокруг подконтрольной Пашинскому Даны Яровой, которую продвигали в заместители Рустему Умерову. Стоит отметить, что Дана Яровая, будучи членом общественного антикоррупционного совета при МО, сама попала в коррупционный скандал связанный с лоббизмом компаний близких к Пашинскому. В частности, Яровая публично защищала ООО «АТОМСЕРВИС», которая в системе «Прозорро» летом этого года выиграла 22 публичных аукциона для обеспечения питанием ВСУ.

После неудачной попытки Сергея Пашинского поставить на пост замминистра своего человека, Дане Яровой дали новую задачу – стать хедлайнером медийной атаки на главу Госаудитслужбы Аллу Басалаеву. Тут два аспекта: первый, желание Пашинского сменить близкую к нынешней власти главу Госаудитслужбы Басалаеву на более сговорчивую кандидатуру. Второй: сохранить контроль над государственный производителем вооружений КБ “Луч”.

Сегодня Пашинский хоть и стал токсичным для украинской власти но все еще “в обойме” и продолжает заниматься поставками оружия, де-факто контролируя работу государственного КБ “Луч”. Впрочем время сверх заработков Сергея Пашинского на украинской армии подходит к концу: придётся или уйти вовремя и добровольно, или сесть надолго. Статья в NYT последнее предупреждение.

Источник: my.ua

  • 5838
  • 26.10.2023 21:04
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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